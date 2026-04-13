La Universidad de Oviedo impulsa en Luarca un curso sobre finanzas personales para el ciudadano de a pie
Entre el 26 de mayo y el 4 de junio, la Casa de Cultura de Luarca acogerá la formación, donde los asistentes aprenderán a gestionar sus finanzas personales de manera práctica y segura
En un momento en el que la economía doméstica se ha convertido en una preocupación cotidiana para muchas familias, la Universidad de Oviedo impulsa en Luarca una iniciativa que busca acercar las finanzas al ciudadano de a pie. Bajo el título Educación financiera y finanzas personales para la vida cotidiana, el curso de extensión universitaria estará dirigido por Valdés, quien asume el papel de guía en un terreno que a menudo resulta complejo para el gran público.
Durante varias jornadas, entre el 26 de mayo y el 4 de junio, la Casa de Cultura de Luarca se transformará en un aula abierta donde los asistentes aprenderán a manejar sus finanzas con criterio y seguridad. No se trata de un curso para especialistas, sino de una "propuesta pensada para cualquier persona interesada en entender mejor cómo gestionar sus ahorros, evitar riesgos innecesarios y tomar decisiones informadas", informa el Ayuntamiento.
Plantea un recorrido práctico
Valdés plantea un recorrido práctico y progresivo. La primera sesión, el martes 26 de mayo, estará dedicada a los conceptos básicos: desde el funcionamiento de las cuentas bancarias hasta la deuda pública. Al día siguiente, el foco se trasladará a la renta fija privada, una opción de inversión que muchos desconocen en profundidad.
El jueves 28, la atención se centrará en la bolsa, desentrañando su funcionamiento y desmontando algunos de los mitos que la rodean. Tras unos días de pausa, el curso retomará su actividad el martes 2 de junio con una de las herramientas más populares entre pequeños inversores: los fondos de inversión y los planes de pensiones.
La recta final abordará cuestiones especialmente actuales. El miércoles 3 de junio se analizará el auge de la banca digital y su impacto en la relación entre usuarios y entidades financieras. Finalmente, el jueves 4 de junio, Valdés cerrará el programa poniendo el acento en los sesgos del inversor y en la prevención de estafas financieras, un tema cada vez más relevante en un entorno digitalizado.
La matrícula, a partir del 27 de abril
El curso, que se desarrollará en horario de 17:00 a 18:30, ofrece así una panorámica completa de las decisiones económicas que forman parte del día a día. Desde entender el coste real de un préstamo hasta conocer los riesgos de cada producto financiero, pasando por aprender a detectar fraudes, la iniciativa aspira a dotar a los participantes de herramientas útiles y aplicables.
La matriculación permanecerá abierta entre el 27 de abril y el 25 de mayo, en una convocatoria que refleja una tendencia creciente: la necesidad de alfabetización financiera como parte esencial de la vida cotidiana. En Luarca, durante unos días, las cifras dejarán de ser un misterio para convertirse en conocimiento al alcance de todos.
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