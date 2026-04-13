La Vaqueira 2026 se presenta como una experiencia cicloturista que une paisaje, cultura y compromiso social

La marcha cicloturista La Vaqueira celebrará su edición 2026 el próximo 28 de junio en Luarca (Asturias), consolidándose como una de las propuestas más singulares del calendario del norte de España. La prueba fue presentada en San Martín de Luiña (Cudillero), donde la organización volvió a poner el foco en su esencia: una experiencia que combina deporte, territorio y conciencia social.

“Queremos que la gente que participe en La Vaqueira se enamore de nuestra tierra para que nos ayuden a cuidarla”, destacaron durante el acto, subrayando el objetivo de vincular la práctica deportiva con la puesta en valor del entorno.

Datos técnicos

La edición de 2026 mantendrá dos recorridos, de 101 y 118 kilómetros, pensados para adaptarse a distintos perfiles de participantes, pero con un mismo denominador común: disfrutar del ciclismo como experiencia. El trazado, según explicó Ignacio Arrojo García, seguirá la línea de años anteriores: “Será un recorrido tan espectacular como el del año pasado, 9 cotas y dos puertos en La Vaqueira y con dos muros extras para La Vaqueirona”.

Un avituallamiento de la prueba. / R. D. Á.

Más allá de los datos técnicos, la organización insiste en que el recorrido está diseñado para transitar por carreteras poco frecuentadas y paisajes destacados, reforzando la conexión con el entorno.

Transcendencia cultural y social

La prueba incluye una amplia oferta de servicios para los participantes, como la merienda escalada el 27 de junio en San Roque de Ballota, avituallamientos personalizados, asistencia médica y mecánica, duchas, guarda bicis, mini village, comida vaqueira, así como medalla finisher y material audiovisual del evento. Los acompañantes también podrán participar en la comida y disfrutar de la comarca.

Durante la presentación también hubo espacio para la dimensión cultural. La historiadora Yedra Riesgo Álvarez puso el acento en la importancia de preservar la tradición vaqueira: “Para valorar y proteger nuestra identidad y nuestras tradiciones lo mejor que podemos hacer es seguir transmitiéndolo y conociéndolo”.

El evento incorpora además un componente social a través de su colaboración con ASACO, centrada en la visibilización del cáncer de ovario. En este sentido, la organización destinará el 100 por ciento de los beneficios del maillot solidario a esta causa.

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La Vaqueira 2026 arrancará oficialmente el 28 de junio en Luarca, aunque la experiencia comenzará el día previo con la merienda escalada en Ballota, en un encuentro que combinará gastronomía, cultura y comunidad.