La Fundación Margarita Salas ofrece cuatro plazas dirigidas a estudiantes de entre seis y 11 años (y gratuitas) para participar en el proyecto educativo STEAM "Biodiversos" de Luarca
En el occidente asturiano, la entidad que vela por el legado a la prestigiosa científica valdesana lidera este proyecto que combina ciencia y educación ambiental con el fin de" fomentar el conocimiento y cuidado de los ecosistemas"
Se puede decir que el curso casi entra en su recta final, pero aún quedan oportunidades para que el alumnado del occidente asturiano se acerque a la ciencia desde una perspectiva práctica y vinculada al entorno. La Fundación Margarita Salas, fuertemente vinculada con Valdés, mantiene abiertas las últimas cuatro plazas de su proyecto STEAM "Biodiversos", que se desarrolla en Luarca de forma gratuita los jueves (de 17:00 a 19:00 horas) y está dirigido a niños y niñas de entre 6 y 11 años.
La iniciativa y pone el foco en una temática especialmente ligada al territorio: "el conocimiento y la protección de los ecosistemas locales", señala el director, Nike García. Bajo el lema "Conocer nuestros ecosistemas para amarlos y cuidarlos", el programa combina divulgación científica con educación ambiental.
Ciencia, educación y territorio: el enfoque de la Fundación
La Fundación toma el nombre de la reconocida bioquímica valdesana Margarita Salas, discípula del también valdesano Severo Ochoa y una de las figuras clave en la investigación molecular en España.
Inspirada en su legado, la entidad trabaja para fomentar vocaciones científicas desde edades tempranas, especialmente en entornos rurales, donde el acceso a este tipo de actividades suele ser más limitado.
En este contexto, los proyectos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) se han convertido en una de sus principales herramientas.
A través de ellos, la Fundación busca que "el aprendizaje sea activo, experimental y conectado con la realidad del alumnado, alejándose de modelos puramente teóricos".
El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa como aula
En el caso de "Biodiversos", ese enfoque se materializa en un entorno singular: el Bosque-Jardín de la Fonte Baxa, convertido en aula al aire libre siempre que las condiciones meteorológicas lo permiten. Allí, el alumnado no solo aprende conceptos científicos, sino que experimenta directamente con el medio natural.
La propuesta va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Se trata de despertar la curiosidad investigadora, fomentar el respeto por el entorno y generar una conciencia ambiental desde la experiencia directa. "Es una forma de aprender haciendo y sintiendo el entorno local", destacan desde la organización.
El programa encara ahora su fase final del curso con cuatro vacantes aún disponibles. Desde la Fundación se ha hecho un llamamiento a los centros educativos para difundir esta oportunidad entre las familias interesadas.
La actividad, coordinada en Luarca por Nike García, refuerza una línea de trabajo que combina "divulgación científica, igualdad de oportunidades y arraigo territorial". Una apuesta que, siguiendo el espíritu de Margarita Salas, sitúa el conocimiento como herramienta clave "para comprender y cuidar el mundo que nos rodea". Las familias interesadas pueden llamar al teléfono 677 698 239.
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