Villar de Luarca mejora la calle Nené Losada Rico con una intervención que prioriza la seguridad y el ocio
El Alcalde, Óscar Pérez,, destaca la importancia de una obra "discreta" que habilitará una "plaza elevada" para las terrazas y separará el espacio del tráfico rodado
La calle Nené Losada Rico, en Villar de Luarca, es estos días el escenario de una intervención urbana "discreta" en apariencia, pero con un impacto directo en la vida cotidiana de sus vecinos.
Así lo ha destacado el alcalde, Óscar Pérez, quien defiende esta actuación prevista en los presupuestos de este año con un argumento: "Se trata de una mejora para el uso y disfrute del espacio público". Tal como preveía el presupuesto, se invierten 23.000 euros.
"Es una obra pequeña, de esas que pueden pasar desapercibidas, pero muy importante para los residentes", señaló el regidor y subrayó el valor de este tipo de actuaciones a escala local.
El proyecto permitirá habilitar una "plaza elevada" destinada a las terrazas de dos bares, claramente diferenciada del vial, lo que redundará "en una mayor seguridad" para quienes frecuentan la zona.
Bordillo de separación
Actualmente, el espacio ya se utiliza para terrazas, pero la intervención prevé su delimitación mediante un bordillo que la separe del tráfico rodado. Esta reorganización no solo "mejorará la seguridad, sino también la estética de este punto de encuentro en Villar, reforzando su carácter como lugar de ocio y esparcimiento".
El alcalde enmarcó esta actuación dentro de una línea de trabajo más amplia centrada en la mejora de los espacios urbanos utilizados por la ciudadanía. "Incidir en la ganancia o mejora de los espacios que son utilizados por los residentes es un trabajo en el que creemos firmemente”, afirmó.
Experiencias previas y de éxito en Luarca
En este sentido, recordó experiencias previas en Luarca, como la peatonalización del paseo de La Barbacana, en el puerto, o la calle Aurelio Martínez, así como la regeneración de la plaza de Los Pachorros, iniciativas que, según destacó, se han consolidado como "modelos de éxito".
El Ayuntamiento, añadió, continuará estudiando e implementando medidas similares siempre que sea posible, con el objetivo de seguir adaptando el espacio urbano a las necesidades de los vecinos.
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