La lucha contra la avispa asiática continúa en Valdés: voluntarios entregan 178 trampas a 26 vecinos en quince días

La lucha contra la avispa asiática sigue muy presente en Valdés. Lejos de ser un problema olvidado, la presencia de la velutina continúa generando "preocupación" entre los vecinos, especialmente en las zonas rurales, donde cada vez son más frecuentes los avisos por ejemplares y nidos localizados en frutales, viviendas y tejados.

Así lo explica Amador Suárez, de Protección Civil de Valdés, durante una nueva jornada de reparto del líquido atrayente que el Ayuntamiento pone a disposición de la población para combatir la proliferación de esta especie invasora. Sucede todos los miércoles (coincidiendo con el mercado semanal de Luarca) y cada quince días una vez que llega la primavera.

La respuesta vecinal, asegura, está siendo muy positiva. "Hoy (por este miércoles) va bastante bien", señala, recordando que hace apenas quince días se entregaron 178 trampas a 26 vecinos. Un dato que refleja, en su opinión, "tanto la preocupación existente como la implicación de muchas personas, que no solo colocan las trampas, sino que también difunden la campaña y comparten información a través de las redes sociales".

En frutales y cerca de las casas

Suárez rechaza de plano la idea de que la amenaza de la velutina haya perdido importancia. Al contrario: "La gente viene porque dice que las tiene a las asiáticas en los frutales, en los alrededores de lacasa", explica. También son frecuentes los casos de nidos instalados en cubiertas y bajo los tejados, una situación que obliga a actuar con rapidez.

Desde Protección Civil reciben numerosas llamadas relacionadas con este insecto, aunque su labor pasa en muchos casos por derivar los avisos a los servicios competentes. Cuando los nidos aparecen fuera de núcleos de población, "se da traslado a los cazadores, mientras que si el problema se detecta dentro de zonas habitadas intervienen los bomberos".

"Mucha" presencia

La situación en el concejo, admite, es preocupante. "Hay muchos nidos", resume Suárez. Las quejas y consultas llegan desde distintos puntos de Valdés, como Tablizo o El Pontigón, aunque el problema afecta sobre todo a los pueblos, donde la cercanía con fincas, pomaradas y construcciones tradicionales favorece la presencia de la avispa asiática.

El operativo de control se organiza de forma periódica. El Ayuntamiento de Valdés, informa Amador Suárez, adquiere el líquido atrayente y Protección Civil se encarga de su distribución. El producto se compra en una empresa dedicada al sector y ubicada en el polígono Barcia-Almuña, y después se traslada a la nave de Protección Civil, desde donde se reparte entre los vecinos. El calendario está marcado por la duración del propio preparado, ya que una vez abierto, el líquido mantiene su eficacia durante unos quince días, por lo que el reparto se repite con esa misma frecuencia.

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Para la jornada de este miércoles había disponible una importante cantidad de producto: cinco cajas, cada una con seis garrafas de tres litros. Un volumen considerable que, aun así, "suele encontrar salida con rapidez" entre una población cada vez "más concienciada y dispuesta a colaborar", añade el voluntario, para frenar la expansión de la velutina.