Un triple (y por ello insólito) empate en la Junta General que tumba una propuesta del PP para revisar la ubicación de la depuradora de Trevías

La ubicación de la futura estación depuradora de aguas residuales de Trevías volvió este miércoles a tensionar el debate político en la Junta General del Principado, en una sesión marcada por la presencia de vecinos de la localidad valdesana en la tribuna y por la división entre los grupos sobre si mantener o revisar el emplazamiento previsto.

A todo ello se añadió una anécdota: la proposición no de ley presentada por el PP, que pedía la suspensión de la licitación en curso y la revisión de la ubicación proyectada y el estudio de alternativas técnicamente viables, se tuvo que votar tres veces por empate técnico: 22 a favor y 22 en contra. Por normativa, una vez sometida a votación dos veces, si el resultado es empate, se vota al final de la sesión una tercera vez. Si continúa el empate, no sale adelante, informó el presidente de la Junta, Juan Cofiño.

Según el PP, la votación fue finalmente desfavorable por la ausencia de una diptutada de Vox. La iniciativa partió del Grupo Parlamentario Popular, cuyo portavoz, José Manuel Felgueres, reclamó al gobierno asturiano que rectifique y descarte la ubicación proyectada en el centro del núcleo. Apelando al "sentido común", defendió que la propuesta no responde a una cuestión ideológica, sino a evitar un impacto directo sobre la vida cotidiana de los vecinos. Alertó de que la instalación quedaría a escasos metros de viviendas, del centro de salud o del colegio, lo que, a su juicio, condenaría el futuro del pueblo durante generaciones.

Los vecinos de Trevías, en las escalinata de la Junta General del Principado, con sus pancartas. / LNE

El portavoz popular también criticó la falta de compromiso del consejero Alejandro Calvo en el pleno anterior y defendió que "gestionar bien lo público" implica rectificar cuando se cometen errores. Además, anunció el rechazo de las enmiendas del grupo socialista, al considerar que eliminan el núcleo de la iniciativa: descartar explícitamente la ubicación actual.

Criterios "no arbitrarios"

Desde las filas socialistas, su portavoz, René Suárez, defendió la actuación del Ejecutivo y subrayó que Trevías necesita de forma urgente una nueva depuradora ante el estado obsoleto de la actual y los vertidos al río Esva. Explicó que el proyecto se basa "en un estudio técnico con varias alternativas analizadas" y sostuvo que la opción elegida responde a criterios "no arbitrarios".

No obstante, reconoció la preocupación vecinal y defendió las enmiendas socialistas, que plantean analizar técnicamente nuevas ubicaciones propuestas por la parroquia, continuar el diálogo con el Ayuntamiento y los vecinos y no adjudicar la obra hasta trasladar los resultados de ese análisis. También acusó al PP de buscar "rédito político" con la iniciativa.

En el turno de intervenciones también se pudo escuchar al opinión del portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien se alineó con las demandas vecinales y cuestionó el argumento técnico del Gobierno. Afirmó que no existe "una imposibilidad real" para cambiar la ubicación y denunció la falta de transparencia en el proceso. Criticó especialmente que se hable de diálogo cuando, según sostuvo, "las decisiones ya estaban tomadas antes de escuchar a los vecinos", y advirtió de que rechazar la proposición supone ignorar una movilización social "multitudinaria" en referencia a la protesta que se celebró hace unas saemanas.

Consenso social

También intervino la diputada Covadonga Tomé, de Podemos, quien puso el foco en la necesidad de equilibrar criterios técnicos, ambientales y sociales. Reconoció que la depuradora "es necesaria", pero cuestionó que la ubicación se haya decidido sin una participación real de los vecinos. Criticó además la tramitación del proyecto, señalando que se ha avanzado en la licitación "sin garantizar previamente el consenso social ni la disponibilidad de los terrenos".

La diputada de IU, Delia Campomanes, invitó a abordar el problema "con honestidad". Indicó que su voto está aliado con el PSOE porque solo se busca la mejor ubicación y los técnicos no eligen "por capricho". Campomanes dijo entender a los vecinos y, eso sí, demandó información "clara, tempranb y suficiente, algo que el Principado no hizo bien esta vez".

La diputada afeó a la derecha que se ponga "detrás de una pancarta", pero no busque soluciones ni estudie el origen de problema. Defendió el "sí a revisar", pero el no "a utilizar el malestar vecinal como arma política".

Por su parte, el representante de Vox, Javier Jové, aplaudió las palabras del PP y consideró que los argumentos del gobierno para no cambiar la ubicacion de la futura estación "no se sostienen". También recirdó que el problema no es la infraestructura en sí (que todos los partidos consideran necesaria para evitar el vertido de aguas sucias), sino su localización en el centro del pueblo y subrayó además que la presencia de vecinos de distintas sensibilidades políticas "desmonta cualquier intento de convertir el debate en una cuestión ideológica".

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El debate estuvo acompañado de reacciones desde la tribuna, lo que obligó a la Presidencia a pedir en varias ocasiones que no se interrumpiera la sesión. Finalmente, la proposición no de ley, que no obliga al gobierno y solo tiene un valor simbólico y político, no fue aprobada.