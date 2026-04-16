La parroquia rural de Trevías considera que sale reforzada tras su paso por la Junta General para buscar otra ubicación a la depuradora y critica al Ayuntamiento

Los vecinos de Trevías y la parroquia rural cierran tres días intensos en la Junta General del Principado con una sensación agridulce: satisfacción por el trato recibido a nivel autonómico y preocupación por la falta de avances en el ámbito municipal.

Durante estas jornadas, el movimiento vecinal mantuvo reuniones con los distintos grupos políticos y asistió al pleno celebrado este miércoles. El balance que hacen es, en lo institucional, "positivo". Destacan la "atención, disposición y trabajo" de todas las formaciones, con las que han podido mantener una interlocución directa, trasladar su situación con detalle y aportar la información necesaria para dimensionar el problema que afecta al pueblo.

Estos encuentros han servido también para reforzar una idea que, según parte de los vecinos y la parroquia, ha quedado clara y compartida: el origen del conflicto no está en el ámbito regional, sino en el local. En ese sentido, las críticas se dirigen directamente al Ayuntamiento de Valdés.

El colectivo lamenta que el alcalde no haya mostrado la misma disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones. Hablan abiertamente de una "falta de voluntad política" que consideran grave y que, a su juicio, explica en gran medida el punto en el que se encuentra el conflicto.

"Bastaba un gesto"

Frente a ello, subrayan que sí existe esa voluntad a nivel autonómico. La apertura de una vía directa de trabajo con todos los grupos parlamentarios es, para ellos, uno de los principales logros de estos días y una base sobre la que seguir avanzando en su reivindicación.

El pleno, sin embargo, dejó un desenlace difícil de digerir. Las votaciones estuvieron marcadas por varios empates en los que una sola decisión podía haber cambiado el resultado. En ese contexto, los vecinos señalan que una diputada del occidente asturiano, con vinculación directa con Trevías por su origen, por la socialista Lidia Fernández, tenía en su mano un gesto que habría permitido desbloquear la situación.

"Bastaba una abstención. Bastaba un mínimo respaldo", apuntan en clara respuesta a la socialista, que votó con su partido en contra de la proposión no de ley que presentó el PP y fue apoyada por Vox, Foro y Podemos. Ese gesto no se produjo.

Pese a ello, el movimiento vecinal asegura salir reforzado. Más informado, más cohesionado y con la determinación intacta, tras haber logrado el respaldo y el conocimiento directo de todos los grupos políticos con los que han mantenido contacto, y que, según destacan en un comunicado enviado al efecto, están ayudando dentro de sus posibilidades.

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El mensaje con el que regresan es claro: el camino sigue abierto. Porque, insisten, "donde hay voluntad política, hay camino".