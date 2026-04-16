Pepe Vallejo, presidente del club de Pesca La Socala del río Esva: "El Esva recibe mucha menos atención que el Sella o el Narcea"

José Modesto Vallejo, más conocido como Pepe Vallejo, nació en Panes en 1957. Veterinario de profesión y alcalde de Valdés durante dos años y medio, este 2026 cumple cuatro décadas como vecino del concejo, al que llegó por una sustitución laboral y en el que acabó echando raíces. Hoy, como presidente del club de pesca La Socala, analiza la delicada situación del río Esva y de la pesca en el occidente asturiano, marcada por la caída del salmón y la trucha, la falta de relevo generacional y las dificultades de financiación. Desde su experiencia, denuncia además las notables diferencias en el trato que reciben los ríos del Oriente frente a los del Occidente por parte del Principado, al tiempo que reivindica el papel esencial de las sociedades de pescadores en el cuidado y mantenimiento del entorno fluvial.

-Presidente desde agosto de 2023. ¿Qué le impulsó a coger las riendas del club de pesca La Socala?

-Sí, llevo dos años. Entré porque me lo ofrecieron, me preguntaron si quería ser presidente de La Socala. Siempre me gustó el río. Nunca fui un gran pescador, pero los primeros años de llegar aquí sí pesqué. Nací en la ribera del Cares, siempre me gustaron los ríos y la pesca. Además, tenía cierta relación con la veterinaria, por el tema de las cuestiones reproductoras de animales, y eso también tira.

-Analice el contexto. ¿Qué ve?

-Me tocó una de las situaciones más difíciles que pueden tener los ríos asturianos. La pesca cada día es menor, el salmón atlántico está casi en vías de desaparición y la trucha también. A pesar de la repoblación que estamos haciendo, no se aprecia una mayor densidad de población. Han sido todo problemas: de financiación, de organización de la sociedad y de mejora de las instalaciones. Tanto el río como la planta y todas las estructuras que manejamos necesitan mejoras, pero siempre nos encontramos con el problema del dinero. El Principado cubre aproximadamente el 60% de los gastos, el Ayuntamiento aporta una pequeña cantidad y el resto depende de los socios, que pagan poco.

-Hoy en día casi todos los colectivos se quejan de falta de financiación. ¿Por qué diría que es importante que las sociedades de pescadores tengan más economía para hacer las cosas que consideran necesarias?

-Esto es como la ganadería. Los que cuidan los campos son los ganaderos; los que cuidan los ríos son los pescadores. Si no existiesen, el río sería absolutamente salvaje y traería muchos problemas. Hay que cuidarlo, limpiarlo, facilitar accesos y zonas adecuadas. Es decir, cuidan el entorno. Y además el Esva es el río más olvidado de Asturias. El Narcea y el Sella reciben muchas más inversiones, incluso el Eo, y el Esva es el que menos atención recibe del Principado.

-¿Cómo lo explica?

-Quizá porque otros ríos abarcan más ayuntamientos o tienen más importancia pesquera. El Esva discurre prácticamente de Valdés, y por eso el Ayuntamiento debería implicarse más. Nosotros reclamamos mejoras constantemente, pero muchas veces no somos atendidos.

-Si pudiera pedir ahora mismo dos o tres cosas urgentes y se pudieran cumplir, ¿cuáles serían?

-La primera, la canalización del molino de la planta del El Pontigón que abastece de agua a la planta, que necesita una reforma urgente porque puede perderse el caudal. Hemos intentado financiarlo con Leader, el Principado o el Ayuntamiento, pero no ha sido posible. También necesitamos otra captación de agua, porque en épocas de riadas el río baja muy sucio y eso provoca mortandad de alevines. Y, además, un buen filtro para el agua. En la planta del Pontigón tenemos entre 150.000 y 180.000 alevines de trucha. Sin eso, la trucha lo tendría complicado. Es una de nuestras misiones principales: la repoblación de los ríos, en colaboración con el Principado.

-En su opinión, el salmón atlántico está en vías de desaparición.

-El salmón tiene una evolución muy compleja. A los dos años se va al mar para crecer, y ahí está el problema: de cada cien que salen, vuelve uno. Es una estimación, pero refleja la realidad. Puede deberse a la pesca en alta mar o a lo que ocurre en los mares del norte. Los gobiernos deberían actuar conjuntamente, pero no se hace. Estamos muy preocupados.

-El sábado empieza la temporada, ¿cómo la afrontan desde el club y qué condiciones tiene ahora mismo el río Esva para la pesca?

-Salmones se ven, pero se capturan muy pocos. Es la pescadilla que se muerde la cola: hay pocos peces, vienen menos pescadores y se pescan menos. Antes venían de toda España; ahora, al no haber salmón, han dejado de venir. Por lo demás, el río está en buenas condiciones de agua y visualmente limpio, aunque necesita más trabajo. Esperamos que el Principado continúe con las limpiezas selectivas con Tragsa.

Pepe Vallejo, presidente del club de pesca La Socala desde agosto de 2023. / Ana M. Serrano

-Cuente por qué son necesarias esas limpiezas. Muchas veces se han cuestionado desde distintos ámbitos por ser actividades que intervienen mucho en la naturaleza.

-Porque el río es como una huerta: hay que mantenerlo limpio, retirar troncos, suciedad y obstáculos que impiden que el salmón suba a desovar. Aún quedan varios obstácaulo, como un penón sobre Trevías que dificulta el paso en el Pontigón y el Llorín. El mayor obstáculo, el azud de Casillas, ya desapareció.

-¿Hay en la actualidad furtivismo en el río Esva?

-Hoy en día no podemos decir que el furtivismo sea nuestro gran problema. Lo hubo hace más de 30 años, cuando había más pesca y esa pesca generaba dinero. Pero ahora no es un problema.

-¿Qué opina de la vigilancia de la guardería? ¿Hacen falta más medios?

-Falta personal. Se está avanzando con cámaras, pero hacen falta más medios. Las cámaras son un buen recurso, pero tienen que haber personas. Al final vigirar un patrimonio como el río es como vigilar otros patrimonios y hablo de la vigilancia, por ejemplo, de cascos urbanos.

-¿Qué otros desarrollos podría tener el Esva?¿Cree que puede convivir la pesca y el turismo activo?

-No vemos porqué no. Por lo demás, creemos que es fundamental implicar a los colegios y a los niños. Queremos promover la pesca como deporte y actividad ecológica, además de seguir con la limpieza y la repoblación. Siempre que podemos involucramos a colegios, aunque es complicado por el transporte. Hemos hecho sueltas en Trevías, Navia.... La Socala repuebla todos los ríos del Occidente de Asturias. Tenemos ese compromiso con el Principado. Tradicionalmente soltábamos huevas en cajas Vibert en invierno. Este año, por riadas y problemas de personal, soltamos mitad en huevas y mitad en alevines después del verano, lo que dificulta hacerlo con colegios. Aun así, cuando podemos, organizamos sueltas cerca de los centros escolares.

-Muchas veces se quejan de falta de relevo.

-Hay muy poco relevo. Por eso es clave la promoción de la pesca. Estamos, en ese sentido, en un momento un poco crítico. La gentemayor que ya no pesca, la gente que falta... no se puede comparar con lo que pasaba antes. Esto se puede revertir con las impulso por parte del Principado, estoy seguro.

-¿Qué se necesita para pescar?

- Paciencia, mucha paciencia. Aunque también otras aptitudes. Le contaré una anécdota. Recuerdo una jornada de pesca con amigos que pensaban que era relajante, pero luego se desesperaban al no pescar o al engancharse. La pesca también tiene su estrés. Pero es un deporte maravilloso.

-¿Defiende la pesca con muerte o sin muerte?

-Depende. Con las limitaciones actuales, la pesca con muerte no es el principal problema, en mi opinión, y una veda total no sería la solución porque reduciría el cuidado del río.

-Antes se quejaba de la falta de prepuesto para afrontar las muchas acciones que desean poner en marcha. ¿Qué presupuesto anual maneja La Socala?

-Unos 9.000 euros al año. Con eso hacemos todo y hacemos milagros. El Principado aporta el 60% de nuestra financiación, el resto lo cubrimos nosotros. Tenemos un trabajador y varios colaboradores imprescindibles. Ahora mismo somos unos 300 socios, cuando hace décadas eran casi 700... Es fácil hacer cálculos.

-Antes fue especialmente crítico con el Principado por no tener el río Esva tan cuidado. ¿Hay diferencias entre Oriente y Occidente en cuestión de cauces?

- Muchas. En Oriente los ríos están más cuidados y eso está a la vista de todos. El Cares, el Sella o mismamente el Narcea tienen mucha más atención que el Esva. Consideramos que este río está muy abandonado por parte de la administraci´n.

-¿Y debe cuidarlos el Principado?

-La administración es la responsable, sin duda.

-La Socala se ha pronunciado en contra de la ubicación prevista para la depurada de Trevías.

-La depuradora es necesaria, pero hay alternativas. No entendemos porqué no piensan en un terreno que esté aguas abajo. Además, me parece un riesgo construir algo que funcionará con bombeo, es decir, con energía. ¿Y si hay otro apagón? Todo ser irá al mismo sitio, pero concentrado que es peor.

-¿Qué le gusta de Valdés? Es de Panes pero lleva viviendo en este concejo casi 40 años. Ha sido hasta alcalde de Valdés

Noticias relacionadas

-Su belleza, la combinación de playa y montaña y, sobre todo, el paisanaje. De la Alcaldía me llevé grandes aprendizajes. Fue una etapa que me aportó mucho, sobre todo desde el punto de vista social. Pero no volvería. Hay un tiempo para cada cosa.