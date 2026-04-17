El alcalde de Valdés pide prudencia ante la polémica por el proyecto de la depuradora de Trevías porque la Consejería "ya está analizando alternativas"

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, pide prudencia ante la polémica generada en torno al proyecto de saneamiento vinculado al río Esva y la playa de Cueva. Según ha explicado, en este momento la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial "está analizando las alternativas planteadas por la parroquia rural", un compromiso que el Ayuntamiento asume plenamente.

Pese a ello, la presidenta de la parroquia rural de Trevías y exconcejala, Sandra Gil, entiende que el gobierno local no tiene "voluntad política" para intentar cambiar las cosas.

El regidor insiste en que, hasta que no se conozcan las conclusiones de ese estudio, "no tiene sentido posicionarse" contra la única ubicación que ha superado los requisitos legales. Advierte además de que, si no prospera una alternativa viable, se estaría descartando "la única posibilidad real" de sanear el río y la playa, dos espacios especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental y que afectan a más poblaciones que a Trevías.

La prioridad, el interés general

En sus declaraciones, Pérez reconoce el malestar social que generan este tipo de infraestructuras, pero reivindica la necesidad de actuar. "Como alcalde hubiese sido muy fácil apoyar la paralización del proyecto para evitar esta controversia", afirma, aunque considera que esa decisión sería "altamente irresponsable". En este sentido, defiende que "la prioridad es el interés general frente a cualquier cálculo electoral".

El proyecto, recuerda, permitirá poner fin a los vertidos que afectan al Esva, cumpliendo así la normativa medioambiental vigente. "Una obra de saneamiento y depuración que va a salvar el río tiene que ejecutarse", sostiene.

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Por último, el alcalde recalca que la postura del Ayuntamiento está alineada con la del Principado y el Grupo Parlamentario Socialista que el pasado miércoles rechazó una proposición no de ley presentada por el PP (y apoyada por Vox, Podemos y Foro) para paralizar la tramitación, con un compromiso común: analizar todas las alternativas posibles y ejecutar la solución que se derive de ese proceso. "No hacer nada no es una opción", concluye.