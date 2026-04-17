Cristina Acero y César Rodríguez, los vecinos de Cadavedo que reciben el sentido aplauso de La Regalina en Cadavedo por su "compromiso y cercanía"

La Sociedad Popular La Regalina vivió una jornada cargada de emoción con el homenaje dedicado a dos de sus socios más queridos, Cristina Acero Boto y César Rodríguez Barreiro, una pareja "muy conocida y apreciada" en el entorno de la asociación que organiza las fiestas del mismo nombre en Cadavedo que se casará e próximo mayo.

El acto, que cumple con un punto acordado por la junta directiva del colectivo, sirvió para reconocer no solo su vinculación con La Regalina, sino también el cariño que "han sabido sembrar a lo largo de los años" entre quienes comparten con ellos la vida social y cultural en pueblo.

Ambos recibieron el afecto de la entidad en un ambiente cercano y entrañable y en un lugar incomparable para los vecions y amantes de Cadavedo: el campo de La Garita, donde todos los últimos domingos de agosto se celebra la fiesta de la asturianía que, entre otros atractivos, a su vez recuerda al Padre Galo.

Un momento de la emotiva celebración. / Sociedad La Regalina

La presidenta de la sociedad, Laura del Campo, destacó durante el homenaje el significado del reconocimiento: "Cristina y César representan lo mejor de La Regalina: compromiso, cercanía y una forma de estar siempre dispuestos a sumar".

Cristina Acero, natural de Valle, y César Rodríguez, de Villadeoros, forman una pareja unida, que lleva 16 años de noviazgo y atesora una trayectoria social que ido en todo momento de la mano de la asociación.

Un homenaje "más que merecido"

Del Campo subrayó en un acto cargado de aplausos y emoción que, además del cariño que despiertan entre los socios, hay mucho para celebrar gracias a forma de ser de la pareja: "Son dos personas muy queridas, de las que siempre están ahí, y creemos que este homenaje era más que merecido".

MIembros de la junta directiva y la pareja homenajeada, en la foto de familia. / Sociedad La Regalina

La presidenta quiso cerrar el acto, al que acudieron vecinos y miembros de la Sociedad Popular, poniendo el acento en el espíritu colectivo: "La Regalina es familia, y homenajes como este nos recuerdan por qué merece la pena seguir cuidando lo que somos".

El homenaje, sencillo y cargado de sentimiento y posible gracias a la complicidad de familiares de la pareje, dejó constancia del vínculo que une a Cristina y César con la sociedad y con toda una comunidad que no dudó en arroparlos en un día "para el recuerdo".

Noticias relacionadas

"Si Cadavedo es pueblo Ejemplar es por algo más que por lo que tenemos, es por gente destacable como tú, César", concluyó del Campo, quien agradeció el trabajo de vecinos y empresas colaboradoras para hacer posible la celebración.