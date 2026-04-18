Un centenar de jubilados se citan este domingo en Luarca para celebrar las tres décadas de su centro social

La Semana Cultural del Centro Social de personas mayores de Luarca se cierra este domingo con una comida en la que participarán 110 asociados. El punto álgido del encuentro será el homenaje a Raquel Lastra e Isidro Coronas, en agradecimiento a su labor dentro de la directiva. "Son dos personas que atraen a mucha gente. Isidro ya no está en la junta de de participación, pero Raquel va a hacer 90 años y sigue al pie del cañón. Es una forma de agradecer su compromiso", apunta el presidente del colectivo Francisco Pérez "Pancho".

Desde el pasado lunes 13 de abril, las instalaciones del Centro Social y Centro de Día han sido el escenario de una variada programación dedicada a la música, la cultura y el reencuentro. El objetivo, conmemorar los 39 años de intensa actividad de este equipamiento valdesano.

El ciclo arrancó con la actuación de alumnos y profesores del Conservatorio de Occidente, cediendo el testigo al día siguiente a las voces de la Coral del Centro Social de Luarca y la Coral Entreríos de Vegadeo. La actividad continuó el miércoles con las actuaciones del curso "A Tope" y del cantante local Richard de la Uz, mientras que el jueves el protagonismo fue para el baile con J.J. y la muestra folclórica del grupo "La Corte" de Enverniego.

Noticias relacionadas

El viernes, hubo sevillanas y los toques vaqueiros de la Asociación Cultural El Hórreo de Barcia. Por último, este sábado está prevista la actuación del grupo de teatro El Hórreo de Luarca. El broche de oro a este aniversario llega con la comida de confraternización en el restaurante Villa Blanca, evento que servirá para rendir un merecido homenaje a los socios y socias distinguidos de este año. La clausura definitiva tendrá lugar a partir de las 17.30 horas en el mismo centro, donde habrá baile para poner punto y final a estas jornadas de convivencia.