La playa de Valdés donde es posible viajar en el tiempo e imaginar la gran colisión que generó el continente Pangea

"La historia de Valdés, o más bien de los terrenos que hoy forman Valdés, comienza hace 570 millones de años en un antiguo océano denominado Rheico, situado en el hemisferio sur". Así comienza el relato del geólogo Alberto Urrusuno, que describe para LA NUEVA ESPAÑA la importancia de la pequeña playa de Portizuelo, en Luarca, lugar de culto para los expertos en Geología. ¿La razón? Entre otras cosas, es un lugar donde se ve y se comprende extraordinariamente bien la gran colisión entre continentes que hace entre 380 y 280 millones de años dio lugar a la formación de Pangea.

EN IMÁGENES: La playa de Portizuelo, lugar de interés geológico mundial / A. M. S.

Urrusuno no solo es geólogo, sino también luarqués, así que se podría nacer que nació en el lugar idóneo. Hasta la Villa Blanca peregrinan todos los estudiantes que pasan por la Facultad de Geología de Oviedo y también de otros muchos puntos de Europa, desde Liverpool a Manchester. El valdesano siempre tuvo inclinación por las ciencias, algo que no sorprende en el concejo que vio nacer al Nobel de Medicina Severo Ochoa. Precisamente una de las anécdotas que contaba en vida Severo Ochoa es que fue en la playa de Portizuelo, uno de sus lugares favoritos de paseo, donde descubrió la vocación científica.

Pero volvamos al relato de Urrusuno. Explica que, durante más de cien años, en aquel lugar del océano Rheico donde nacieron las tierras de Valdés, "se fueron depositando los sedimentos que ahora forman nuestro subsuelo". Y añade: "De forma muy genérica, primero se depositaron los niveles fundamentalmente areniscosos que se presentan en la parte occidental del concejo y, posteriormente, las pizarras de la zona oriental". Además, añade, "los primeros organismos vertebrados en poblar el planeta dejaron sus improntas en estos sedimentos".

Grandes pliegues y fallas

Cuando tuvo lugar la gran colisión "todos esos sedimentos acumulados, ya trasformados en rocas, emergieron y se formó una enorme cordillera, hoy erosionada y desaparecida". Sin embargo, añade, "ese choque de continentes dejó su impronta en las rocas de nuestro territorio, pudiendo verse tanto grandes pliegues y fallas, como deformaciones de menor escala". Los acantilados de lugares como Portizuelo, aunque de formación más moderna, permiten a los geólogos reconstruir este pasado remoto.

"Portizuelo supone un emplazamiento especialmente adecuado para ello. Se trata de un espacio abierto en acantilado costero de gran espectacularidad y belleza en el que las condiciones de observación de un gran pliegue de la mencionada cordillera son únicas, con las Pizarras de Luarca situadas sobre las cuarcitas de la Serie de Los Cabos", explica el valdesano, que subraya que esta cala valdesana constituye una herramienta didáctica de gran valor por la que desfilan estudiantes de distintas edades y formaciones.

Es Portizuelo también lugar de culto para los fotógrafos. Blanco de muchas imágenes es la roca ubicada en la zona oeste de la cala y popularmente conocida como "óleo furao". Cuenta Urrusuno que, aunque inicialmente se creía que el nombre de óleo aludía a la gran cantidad de pintores que la inmortalizaban en sus lienzos, quizás haya otro motivo para el nombre, ya que se ha localizado otro topónimo parecido en Cadavedo. El caso es que esta roca, de formas caprichosas, también recibe el nombre de "máscara de Sauron" o "del diablo".

Diez sitios de interés geológico mundial

Y un dato más, en 2022, las asociaciones valdesanas Más Luarca Valdés y Turismo Luarca se unieron para solicitar formalmente al Instituto Geológico-Minero de España que Portizuelo fuera catalogada como lugar de interés geológico mundial o Global Geosite. La petición fue aceptada a finales del citado año convirtiéndose este enclave en el primer Global Geosite del Occidente. En Asturias hay otros diez entre los que se encuentran el estuario de Villaviciosa, la Cueva del Sidrón, el Arrecife de Arnao o una zona del Karst de Picos de Europa.

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Pero Urrusuno añade que el valor del patrimonio geológico de Valdés trasciende a Portizuelo. En este sentido, la asociación Más Luarca Valdés lleva años persiguiendo la creación de un geoparque en el concejo y ahora el Ayuntamiento de Valdés está dando los primeros pasos "para su identificación, catalogación, reconocimiento y puesta en valor del patrimonio geológico valdesano". Cabe añadir que para conseguir este reconocimiento de la UNESCO uno de los requisitos es tener un patrimonio geológico con valor internacional como el que ha quedado acreditado en los acantilados de Portizuelo.