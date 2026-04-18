"El río está en perfectas condiciones, pero no hay salmones", lamentan en la primera jornada de pesca del salmón en el Esva
El cauce valdesano cubrió tres o cuatro cotos en una jornada de poca afluencia y un ambiente pesimista por la escasez de peces
Un puñado de pescadores acudió este sábado al Esva para participar en la primera jornada de pesca del salmón. El río presenta buenas condiciones, pero, también, un problema compartido con el resto de cauces asturianos: la falta de salmones.
"El pesimismo es total, pero aun así la gente tiene ganas de tirar la caña y tuvimos tres o cuatro cotos cubiertos", señala el presidente del club de pesca La Socala, José Modesto Vallejo. El pescador pasó revista al río antes de desplazarse a Cornellana para disfrutar de la apertura de la popular Feria del Salmón. "El río está en perfectas condiciones, mejor que nunca, llovió anoche y de agua está perfecto, solo falta que pique algún salmón", añade el ribereño del Esva.
El coto Piedrablanca estuvo ocupado por un grupo de ribereños del Narcea. Raúl Rilo, Pedro Fernández y Francisco Monasterio acudieron a compartir y a disfrutar de su afición, aunque con pocas perspectivas de pesca. "Este coto lo cogimos el día antes de que abriese la campaña, si aquí hubiera salmones no lo cogías ni queriendo", apunta Pedro, que echó a tierra el campanu de Asturias en el año 2006. Este año eligieron el Esva porque no lograron coger coto libre en su río predilecto, el Narcea.
Recuerda Fernández tiempos mejores de mucha afluencia de ribereños a todos los cauces y también muchos peces. "Este coto del Esva está muy guapo, pero está cerrado de maleza, si fuera como hace cuarenta años, con cien salmones, pasaría la gente y estaría todo bien", relata. Con todo, ha disfrutado de una buena jornada de pesca porque, añade, "lo guapo es venir, tomar unas sidrinas y pasar el día". A su lado, Raúl Rilo ofrece una lectora similar: "El río está muy guapo, pero no hay salmones".
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