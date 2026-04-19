El palacio de los Marqueses de Gamoneda, del siglo XVIII, es ahora la casa de los niños y los jóvenes de Valdés

El Palacio de los Marqueses de Gamoneda se levantó en el siglo XVIII en pleno corazón de Luarca y representa la clásica construcción señorial de la época. Sin embargo, tres siglos después, los usos de este edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y de gestión pública desde hace casi veinte años, han cambiado notablemente: ahora es la casa de los niños y los jóvenes de Valdés. La iniciativa fue del Ayuntamiento valdesano que, en diciembre de 2020, en plena pandemia, dio un giro a la gestión del inmueble, adaptando su interior para convertirse en la "Casa de la infancia y la juventud Margarita Salas".

Se invirtieron 15.000 euros en el acondicionamiento de este novedoso espacio, que además se convirtió en la primera instalación municipal que lleva nombre de una mujer, la científica valdesana Margarita Salas. La concejala de Infancia, Clara García, constata el éxito del recurso, sobre todo entre los adolescentes, que lo han incorporado como punto de encuentro. "Funciona fenomenal", precisa.

Dependencias interiores del recurso. / Ana M. Serrano

"Un vacío"

La Casa de la Infancia y la Juventud nada tiene que ver con una ludoteca. Es un espacio diseñado específicamente para los más jóvenes del concejo, al que se puede ir a hacer talleres o a pasar la tarde disfrutando de alternativas de ocio que van desde juegos de mesa o videoconsolas hasta un billar. También se oferta wifi gratuito. "Desde el equipo de Gobierno nos dimos cuenta de que no había ningún equipamiento así, había un vacío. Se hacía ocio alternativo y actividades concretas, pero de forma esporádica, nada continuado durante todo el año, así que nos decidimos", señala la concejala.

El recurso abre sus puertas a diario y, salvo contadas excepciones, está operativa durante todo el año. Funciona en horario de tarde durante los días lectivos y mañana y tarde durante los fines de semana. En la puerta hay un cartel muy explícito "Prohibido entrar a adultos", toda una declaración de intenciones de un espacio concebido para los más pequeños. En concreto, hay usuarios desde los 6 años en adelante. "Tiene mucha aceptación entre los adolescentes, pero hay chavales de hasta 30 años que se acercan a veces a echar una partida", apunta la edil.

Dependencias interiores. / Ana M. Serrano

Aunque hay espacios para el juego libre, también se ofertan talleres durante toda la semana y se hacen quedadas especiales como las "pijama party" en las que los chavales se quedan a dormir en la casa. El consistorio ha colocado también un buzón de sugerencias para que sean los propios chavales los que hagan propuestas. Aunque la actividad central se realiza en Luarca, se ha dotado al centro de una delegación en Trevías, donde también se programan actividades.

Grupo de participación

En materia de participación, el consistorio está dando pasos para diseñar su Plan de Infancia y también para crear su primer Grupo de participación juvenil. "Queremos que ellos sean los actores de su ocio y su desarrollo y la verdad es que hay un grupo con muchas ganas de hacer cosas", resume la concejala de Infancia.

Clara García explica que otra de sus preocupaciones es facilitar la conciliación de las familias y, en este sentido, se ha puesto en marcha un programa de "Madrugadores" en el colegio luarqués Ramón Muñoz. Es una actividad que promueve el consistorio con el copago de las familias y que permite dejar a los niños en el centro antes del inicio de la hora lectiva. Además, en días no lectivos pero laborales, el Ayuntamiento dispone del "Programa Concilia" que oferta actividades para los más pequeños. Se desarrolla en los colegios Ramón Muñoz de Luarca y San Miguel, de Trevías.

Dependencias interiores del equipamiento. / Ana M. Serrano

Cuando finaliza el colegio, el Ayuntamiento organiza sus colonias urbanas, que cuentan con 120 plazas y van dirigidas a niños de entre 3 y 12 años. Se realizan en el colegio Padre Galo de Luarca y en el San Miguel de Trevías, también en la escuela de Otur, si bien esta última sede podría cambiar. "Las colonias comienzan cuando acaba el curso en junio y operan hasta la última semana de julio", precisa Clara García.

Noticias relacionadas

El Gobierno valdesano defiende toda esta actividad dirigida a los niños y a sus familias con el firme convencimiento de lograr que Valdés sea un lugar más amigable para vivir. "Esta oferta ayuda a asentarse aquí, tratamos de ayudar a conciliar a las familias", precisa la concejala, que espera que pronto el concejo se pueda unir a la red Ciudades Amigas de la Infancia, de Unicef.