La Peña Sportinguista Valles del Esva celebra su primera década haciendo piña en torno al club rojiblanco

Un grupo de amigos con corazón rojiblanco decidió hace una década poner en marcha la Peña Sportinguista Valles del Esva. Nació en Trevías y es la única del concejo dedicada al Sporting de Gijón. El próximo miércoles, 22 de abril, celebrarán por todo lo alto sus diez años de feliz andadura. "Hay muy buen ambiente y la gente está encantada", señala el tesorero del colectivo, Miguel Díez.

La fiesta tendrá lugar en el colegio San Miguel, de Trevías, y hasta allí se desplazará el presidente del Sporting, José Riestra, acompañado de los jugadores Guille Rosas y Juan Otero. El evento, previa invitación, comenzará a las 19.00 horas y está previsto que participen alrededor de cien personas.

Viajes en autobús, punto fuerte

La Peña Valles del Esva cuenta con alrededor de cuarenta socios y da cuenta de la gran afición por el fútbol que existe en Trevías. Cuenta Miguel Díez que uno de los puntos fuertes de la Peña es disponer de autobús para los desplazamientos. Eso, dice, no solo hace piña entre los integrantes, sino que facilita y mucho la asistencia a los partidos.

"Es nuestra arma para captar socios. En el Molinón, por ejemplo, los autobuses tienen prioridad. Te olvidas de buscar aparcamiento, te dejan cómodamente en la puerta. Es lo que más gusta a la gente y, por eso, en cuanto prueban, repiten. Viene gente de Trevías, pero también de Oviñana o de Muros", relata.

Así las cosas, uno de los principales gastos del colectivo es en transporte. Todos los ingresos, desde las cuotas anuales de los socios a la venta de lotería, van dedicados a sufragar los viajes. Pero, añade Díez, merece la pena. Dice con orgullo que la Peña también ha servido para favorecer que más gente se asocie al Club.

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La entidad cuenta con una sede en Trevías y con un grupo muy fiel que no se pierde los partidos en casa. También respaldan al club rojiblanco en algunas de sus salidas. Este año, asume Miguel Díez, ya no hay opciones de ascenso y el reto es "mantener el puesto más alto". "Sufrimos bastante. Yo estoy operado del corazón y me dice el médico que hay que hacer una prueba de esfuerzo. Ya le digo que la hago los domingos en el Molinón. Voy bien porque aguanto el sufrimiento", bromea.