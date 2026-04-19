Raquel Lastra, de 89 años, e Isidro Coronas, de 88, animan a acudir al Centro Social de Luarca: "Es salud"

En el Centro Social de Personas Mayores de Luarca no se para. Y esa actividad es buena para combatir la soledad y también para mejorar el estado físico y mental de sus integrantes. Lo dicen dos de sus socios de mayor edad, que este domingo recibieron el homenaje del colectivo como colofón a los actos para celebrar los 39 años de este recurso. Raquel Lastra e Isidro Coronas lo tienen claro: "Es salud".

Lastra tiene 89 años y lleva tres décadas formando parte de la directiva de este colectivo de mayores. "Cuando me quedé viuda salí adelante gracias a mis hijos y al hogar del jubilado. Suponía tener algo que hacer todos los días y por eso lo recomiendo a todo el mundo", señala esta luarquesa incombustible.

Además de colaborar con la directiva de la entidad, también es socia activa que no se pierde las muchas actividades propuestas: desde gimnasia a baile, pasando por el bingo. "También estuve de voluntaria. Hago todo lo que puedo porque esto es lo mejor para combatir la soledad", señala esta mujer que suma dos hijos, dos nietos y tres biznietos.

A su lado está Isidro Coronas, de 88 años, también firme defensor de este recurso. "Esto sirve para que la gente se distraiga y rehabilita la memoria. Hay que activar las neuronas", sostiene. Se hizo socio a los 60 años y participa en todo lo que puede. "Esto es muy buena cosa", añade.

Los homenajeados posan con Pancho. / T. Cascudo

"Un rato agradable"

La junta de participación está capitaneada por Francisco Pérez "Pancho", que explica que el centro es mitad Centro de Día, mitad Centro Social de Personas Mayores. El Centro de Día, gestionado por el Principado, cuenta con 28 plazas y tiene actividad hasta las cinco de la tarde. Ahí comienza la jornada del Centro Social, que abre sus puertas todos los días. Esa actividad y su trayectoria se conmemora estos días con una Semana Cultural plagada de actos, cuyo colofón fue la comida de confraternidad de este domingo. "Nuestra intención es aportar para que la gente pase un rato agradable", resume el presidente.

El equipamiento, añade la directiva, goza de buena salud y ahora solo les preocupa que se cubra el servicio de la cafetería. Quedó vacante en junio del año pasado al jubilarse su último responsable y no logran que nadie se haga cargo de un servicio que consideran clave.

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La concejala de Servicios Sociales, Clara García, asistió al evento, con más de un centenar de invitados, y agradeció el trabajo realizado por los mayores. "El centro tiene una enorme actividad, hacen muchísimas cosas a lo largo del año y eso es muy bueno para las personas mayores", añade.