La Feria del Libro de Luarca reunirá presentaciones literarias, actividades culturales y propuestas para todos los públicos: descubre su "amplio y diverso" programa

Luarca se prepara para celebrar el Día Internacional del Libro con una programación cultural "amplia y diversa" que se desarrollará del miércoles al sábado.

Las actividades arrancarán el miércoles 22 con una propuesta dirigida al público infantil, un taller de lectura de refranes y citas de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha a las 17:30 horas.

La programación continuará el jueves 23, Día Internacional del Libro, con una intensa jornada que comenzará a las 11:00 horas en la plaza Alfonso X El Sabio, en El Parque, donde se celebrará la tradicional lectura colectiva, esta vez para adultos, de la obra cervantina.

Charla literaria en una edición de la feria del libro luarquesa / T. C.

A esa misma hora, en la Casa de Cultura se desarrollará la actividad de narración oral "A dónde irán los cuento", de Ana Morán Teatro, dirigida al alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, el mismo escenario acogerá la entrega de premios del XXXIII Concurso Literario Escolar del concejo, en un acto en el que también se procederá a la lectura de los relatos galardonados.

El viernes 24 estará marcado por los reconocimientos, con la entrega a las 18:30 horas de las distinciones "Amigos de la Biblioteca Pública Municipal Joaquín Rodríguez de Luarca", que este año recaen en Tomás Emilio Díaz, en el ámbito de la ciencia, y en Chemi Lombardero, en el ámbito de las letras. A continuación, se celebrará el acto de apadrinamiento lector por parte de los homenajeados y la entrega de los correspondientes diplomas acreditativos.

La feria en sí, el sábado

El programa culminará el sábado 25 de abril con la celebración de la IX Feria del Libro de Luarca, una cita ya "plenamente consolidada", según la concajala de Cultura, Clara García, que reunirá durante toda la jornada presentaciones literarias, actividades culturales y propuestas para todos los públicos.

La feria abrirá sus puertas a las 11:00 horas. Habrá pregón a cargo del pregonero de la Regalina, José Manuel Fernández, y actuará la Banda de Gaitas El Faro de Luarca. A lo largo de la mañana se sucederán las presentaciones de libros entre las 11:30 y las 13:00 horas, habvra´una ruta guiada por los jardines de la Casa Guatemala a las 12:00 horas con charla-coloquio a cargo de Tomás Emilio Díaz y se desarrollará el taller "Crea tu Kamishibai" a las 12:30 horas. La mañana concluirá con el espectáculo cultural "Ellas toman la palabra", previsto entre las 13:30 y las 14:00 horas.

La actividad se retomará por la tarde a partir de las 16:30 horas, con acompañamiento musical, y continuará con la instalación poética en vivo "Fábrica de poemas", de Gabinete Errante, entre las 17:00 y las 19:00 horas. En ese mismo tramo horario, entre las 17:00 y las 18:00 horas, está previsto un encuentro de los clubes de lectura de la Biblioteca Pública de Luarca y del público en general con los Amigos de la Biblioteca, Chemi Lombardero y Tomás Emilio Díaz. Las presentaciones de libros volverán a ocupar la programación entre las 18:00 y las 19:30 horas, mientras que a las 20:00 horas se celebrará el concierto que pondrá el broche final a una jornada que se prolongará hasta las 22:00 horas.

La concejala de Cultura subraya que la Feria del Libro de Luarca es "un ejemplo de éxito colectivo", fruto del trabajo constante y de la excelente acogida del público, y añade que el encuentro ha crecido año tras año en participación, calidad y proyección. Desde el Ayuntamiento de Valdés se invita a toda la ciudadanía "a disfrutar de esta programación, que vuelve a situar a Luarca como un referente en torno al libro, la lectura y la cultura".

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Para García, el libro, en su amplio concepto, es una herramienta para "educar, emocionar y generar pensamiento crítico". La edil también destaca el esfuerzo del Ayuntamiento por "visibilizar a las escritoras, contribuyendo a una cultura más igualitaria y representativa".