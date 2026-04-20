El párroco valdesano Emilio Menéndez se jubila y los vecinos de Belén le tributan un emotivo homenaje: "Aquí siempre fui Milio"
El colectivo vecinal agradece el cura sus "años de entrega, fe y dedicación al servicio de esta parroquia y su incansable labor en la restauración de nuestra iglesia"
El párroco Emilio Menéndez anunció el pasado octubre que se tomaba un descanso al frente de la Unidad Pastoral de Luarca alegando por motivos de salud. Aunque su plan inicial era incorporarse a principios de año, finalmente ha decidido jubilarse. Sin embargo, sus vecinos no lo olvidan y es la razón por la que este domingo le organizaron un entrañable homenaje en Belén de la Montaña.
"En agradecimiento a Jesús Emilio Menéndez por sus años de entrega, fe y dedicación al servicio de esta parroquia y su incansable labor en la restauración de nuestra iglesia. Con cariño y gratitud", señala la placa que este domingo le entregó la Asociación de Vecinos Virgen de Belén en un evento que contó con la participación de medio centenar de vecinos, incluido el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.
Misa y comida
La cita comenzó con misa que ofició el propio Emilio y que contó con la actuación del coro de Ortiguera, que cantó además una misa asturiana compuesta por este párroco gijonés que ha estado las dos últimas décadas en Valdés al frente de seis parroquias. Cuenta Elena González, secretaria de la asociación vecinal, que Emilio fue un párroco muy querido, involucrado en iniciativas como la representación de la Navidad, y querían despedirlo como se merece. "Quedó de volver por las fiestas, así que esta despedida es un hasta luego", señaló la portavoz vecinal.
"Fue un acto muy entrañable", señaló el párroco que confesó que siempre se sintió especialmente a gusto en las zonas rurales del concejo. "En Belén siempre fui Milio, aquí siempre me encontré muy bien", apunta el párroco, que promete regresar en las festividades importantes para los vecinos de este concejo al que ha estado estrechamente unido en las últimas dos décadas
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