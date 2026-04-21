Adjudicado el mantenimiento del saneamiento de Luarca por más de 1,7 millones

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) acada de anunciar la adjudicación de la conservación, explotación y mantenimiento de varios sistemas de saneamiento y depuración en el Principado, entre ellos el correspondiente a Luarca, con una inversión que supera los 1,7 millones de euros.

En concreto, el contrato para este ámbito ha sido adjudicado a la empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellanoleonesa SA (FACSA) por un importe de 1.729.879 euros. El contrato prevé la gestión integral de las instalaciones vinculadas al sistema de saneamiento, una labor clave para garantizar su correcto funcionamiento.

El servicio incluye la operación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Luarca, así como cuatro estaciones de bombeo, un regulador y una red de aproximadamente 5,5 kilómetros de colectores.

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Desde Cadasa se subraya que este tipo de contratos permiten optimizar el tratamiento de aguas residuales, mejorar la eficiencia del sistema y reforzar la protección del medio ambiente en los concejos afectados. Se trata de actuaciones "esenciales" para asegurar un servicio básico en el día a día y avanzar en el cumplimiento de los estándares de calidad en materia de saneamiento.