Formación y asesoramiento gratuito en Luarca para los futuros empresarios de la comarca que persiguen un sueño

El Ayuntamiento de Valdés continúa avanzando en su objetivo de impulsar y dar visibilidad a todas aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo económico del concejo, especialmente en el ámbito de la emprendeduría.

En este contexto, el consistorio promociona una nueva edición del programa de Emprendimiento Rural organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo, que se desarrollará en Luarca y está dirigido a personas emprendedoras de toda la comarca.

La iniciativa, de carácter gratuito, se celebrará en el polígono industrial de Barcia-Almuña, donde se encuentra la sede de la Cámara de Comercio en la zona, consolidando este espacio como un punto de referencia para la formación y el apoyo empresarial en el occidente asturiano.

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de acercar este tipo de recursos al territorio, facilitando el acceso a formación especializada sin necesidad de desplazarse fuera del concejo.

Asesoramiento personalizado

El programa está pensado tanto para quienes están valorando iniciar su propio negocio como para aquellos que ya han dado los primeros pasos y buscan consolidar su proyecto.

A lo largo de cinco semanas, combinará sesiones formativas y asesoramiento personalizado, con la participación de consultores especializados en áreas clave como marketing, finanzas, creatividad o fiscalidad.

Cada semana comenzará con una sesión grupal en horario de mañana, previsiblemente entre las 9:00 y las 15:00 horas, que servirá como base para el trabajo posterior. A ello se sumarán tutorías individuales de aproximadamente dos horas por participante, lo que permitirá abordar de manera directa las necesidades específicas de cada proyecto. En total, la dedicación semanal será de un máximo de ocho horas, facilitando la compatibilidad con la actividad profesional.

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El programa dará comienzo en la semana del 11 de mayo y se prolongará hasta la del 8 de junio.