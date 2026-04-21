Formación y asesoramiento gratuito en Luarca para los futuros empresarios de la comarca que persiguen un sueño
La iniciativa, del 1 de mayo y al 8 de junio, se celebrará entre las 9:00 y las 15:00 horas y servirá como base para el trabajo posterior
El Ayuntamiento de Valdés continúa avanzando en su objetivo de impulsar y dar visibilidad a todas aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo económico del concejo, especialmente en el ámbito de la emprendeduría.
En este contexto, el consistorio promociona una nueva edición del programa de Emprendimiento Rural organizado por la Cámara de Comercio de Oviedo, que se desarrollará en Luarca y está dirigido a personas emprendedoras de toda la comarca.
La iniciativa, de carácter gratuito, se celebrará en el polígono industrial de Barcia-Almuña, donde se encuentra la sede de la Cámara de Comercio en la zona, consolidando este espacio como un punto de referencia para la formación y el apoyo empresarial en el occidente asturiano.
Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de acercar este tipo de recursos al territorio, facilitando el acceso a formación especializada sin necesidad de desplazarse fuera del concejo.
Asesoramiento personalizado
El programa está pensado tanto para quienes están valorando iniciar su propio negocio como para aquellos que ya han dado los primeros pasos y buscan consolidar su proyecto.
A lo largo de cinco semanas, combinará sesiones formativas y asesoramiento personalizado, con la participación de consultores especializados en áreas clave como marketing, finanzas, creatividad o fiscalidad.
Cada semana comenzará con una sesión grupal en horario de mañana, previsiblemente entre las 9:00 y las 15:00 horas, que servirá como base para el trabajo posterior. A ello se sumarán tutorías individuales de aproximadamente dos horas por participante, lo que permitirá abordar de manera directa las necesidades específicas de cada proyecto. En total, la dedicación semanal será de un máximo de ocho horas, facilitando la compatibilidad con la actividad profesional.
El programa dará comienzo en la semana del 11 de mayo y se prolongará hasta la del 8 de junio.
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Adiós a la baliza v-16 y uso opcional tras su compra obligada antes del 1 de enero: 'No será exigible su conectividad con los sistemas de detección
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín ergonómico más cómodo del mercado: disponible por menos de 4 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cacerolas de aspecto piedra más baratas del mercad: por solo 6,95 euros
- Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia