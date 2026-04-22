Luarca recibe a Adrián Hinojosa, deportista de 30 años con discapacidad intelectual que tiene como reto llegar a Santiago en bicicleta
El atleta es recibido por la corporación, que destaca su "ejemplo vivo de esfuerzo, superación e inclusión"
Luarca ha sido escenario de una historia que va mucho más allá del deporte. El Ayuntamiento de Valdés recibió este miércoles con orgullo a Adrián Hinojosa, un "ejemplo vivo de esfuerzo, superación e inclusión", cuya energía y determinación dejaron huella en todos los presentes.
A sus 30 años, este deportista cántabro, natural de Santander, afronta en abril de 2026 el desafío #SanSan26: un recorrido de 480 kilómetros entre Santander y Santiago de Compostela, combinando tramos a pie y en bicicleta. Más allá de la exigencia física, su objetivo es claro y contundente: visibilizar la inclusión y demostrar que el deporte puede ser una poderosa herramienta para romper barreras.
Adrián no es nuevo en el mundo deportivo. Ex campeón de España de cross adaptado, su trayectoria está marcada por la constancia y el compromiso. Con una discapacidad intelectual del 75 %, defiende con firmeza que el deporte le ha permitido abrir puertas y generar oportunidades tanto en lo social como en lo laboral. "Hago este proyecto para romper barreras", afirmó a este diario en su parada en Avilés.
Casi un mes de viaje
Su camino hacia Santiago avanza con paso firme. El pasado 10 de abril partió del Palacio de los Festivales de Santander y desde entonces recorre etapas diarias de unos 30 kilómetros. En Luarca fue recibido por parte de la corporación municipal. Además del alcalde, Óscar Pérez, acudieron a la cita la concejala de Deportes, Silvia García, y el concejal de Promoción, Ismael González, y entre otros, la portavoz del PP, María Bueno.
Adrián cuenta con el apoyo del deportista paralímpico de Trevías, Raúl Fernández Arrizabalaga, quien realiza un seguimiento constante. Con la meta fijada para el próximo 1 de mayo en Santiago de Compostela, Adrián Hinojosa continúa su recorrido dejando un mensaje claro en cada paso: no hay límites cuando hay pasión.
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