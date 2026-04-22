La Trapa de Carcedo empieza a prepararse para el verano gracias al trabajo vecinal
La comisión de fiestas y varios vecinos realizan labores de limpieza y acondicionamiento tras los daños del invierno
El área recreativa de La Trapa de Carcedo empieza a recuperar su mejor imagen de cara al verano. Varios miembros de la comisión de fiestas y vecinos trabajaron estos días en labores de limpieza y acondicionamiento, centradas en retirar árboles caídos durante el invierno y podar las ramas más bajas que dificultaban el paso y el uso del espacio. El portavoz vecinal, Antonio Manuel Martínez, explica que el campo se limpia todos los años, pero no pasa así con la La Trapa, donde se hace el mantenimiento "cuando se necesita".
Los trabajos, que continuarán en próximas fechas, ya permiten apreciar el cambio en el entorno, que poco a poco va tomando forma para volver a ser un lugar de disfrute para vecinos y visitantes en los meses estivales.
Desde la organización destacan que aún queda "trabajo por delante", pero el avance es significativo tras esta primera intervención, "clave" para garantizar la seguridad y mejorar el estado general de la zona. Martínez destaca la aportación de los vecinos: "Siempre agradecemos su colaboraci´n, que es mucha".
De hecho, la jornada de limpieza volvió a poner de manifiesto el papel fundamental del voluntariado en este tipo de actuaciones. La comisión quiso agradecer expresamente la implicación de todas las personas que participaron.
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