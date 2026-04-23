En Luarca como en el Círculo de Bellas Artes de Madrid: así fue la lectura continuada de El Quijote en la capital valdesana
"Pasamos un día estupendo", celebra la concejala de Cultura, Clara García, sobre esta iniciativa que llega para quedarse
El Círculo de Bellas Artes de Madrid organiza cada año, y ya van tres décadas, una lectura continuada de El Quijote. Miles de personas se han sumado a esta iniciativa que ahora llega a Luarca. El Ayuntamiento de Valdés, aprovechando la celebración del Día del Libro, ha decidido poner en marcha su propia lectura de esta obra maestra escrita por Miguel de Cervantes.
La concejala de Cultura, Clara García, explica que se mandó invitación a diferentes grupos culturales y a los centros educativos con estudiantes de la ESO. Finalmente, acudieron alrededor de treinta personas, entre ellos alumnos del colegio José García Fernández. "El instituto excusó la participación por tener otra actividad, pero les gustó la propuesta y el próximo año dijeron que participarían", señala la edil.
Continuará donde se dejó este año
La actividad comenzó a las 11 de la mañana en el quiosco de la música de Luarca, en la plaza Alfonso X El Sabio, y concluyó a las tres de la tarde. "Estamos muy contentos. Es una buena manera de celebrar este día del libro haciendo este homenaje a El Quijote. Pasamos un día estupendo", precisa la titular de Cultura.
Señala García que la idea es continuar la lectura el próximo año en el mismo punto donde concluyó en esta edición.
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