Rosas de papel pinocho a 1 euro y con dedicatoria: la iniciativa de un grupo de alumnos del instituto de Luarca para costear su viaje de estudios a Francia

Viajar a Francia gracias a preciosas flores de papel. Es la iniciativa de un grupo de alumnos de francés del instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca. Realizaron rosas de mil colores que están vendiendo en el centro para sufragar parte del viaje previsto al sur del país galo. Aunque viajarán cincuenta alumnos de primero y segundo de la ESO, esta iniciativa es solo de una docena de estudiantes de segundo. "Son un grupo muy emprendedor y organizado y la idea partió de ellos, así que qué menos que apoyarlos", cuenta la docente Ana Rodríguez. Ella y su compañera Mirian Seivane facilitaron que todo llegara a buen puerto.

Primero se pensó en la fecha de San Valentín, pero era demasiado precipitado y no les daba tiempo a preparar las flores. Así que se optó por el Día del Libro, siguiendo la costumbre catalana de acompañar los libros con rosas. En este caso, para evitar el trabajo con un material perecedero, apostaron por elaborar las rosas con papel. Además, por tan solo un euro, incluían una dedicatoria que este jueves empezaron a entregar a los destinatarios.

Se han dado casos bonitos, como alumnos que regalan rosas a sus profesores o a la inversa. "Que escalar te permita estar más cerca de tus sueños", dice uno de los mensajes, que este jueves colocaron con mucho mimo en las rosas. La iniciativa daba la opción de comprar directamente la flor o pedir a las alumnas que la entregaran como sorpresa al destinatario final.

La alumna Candela Arango ejerció de portavoz del grupo: "Nos sorprendió la respuesta de la gente. No pensamos que fuera a tener tanto éxito". De hecho, fue tal la demanda, con doscientas rosas encargadas, que llegaron a verse en apuros para realizar a mano todos los encargos. "Al final, trabajando juntos y enseñando los unos a los otros, todo salió bien", apunta. Como curiosidad, cuenta que les sorprendió que todos los regalos fuesen entre amigos y bromea: "Pensábamos que iba a haber algo de salseo".

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Las flores, a base de papel pinocho y de seda aportado por el propio instituto, quedaron muy aparentes y recibieron muchas felicitaciones por el resultado final. La recompensa a tanto trabajo será el viaje al sur de Francia, entre el 16 y el 18 de junio.