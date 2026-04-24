La asociación Amicos, que trabaja con personas con discapacidad, impulsa la restauración de los ecosistemas marinos de Luarca con la plantación de algas laminarias

La asociación gallega Amicos, que trabaja con personas con discapacidad, realizó una actividad medioambiental este viernes en la costa del Occidente plantando más de 1.000 soportes de la conocida como alga laminaria (Laminaria ochoroleuca), una especie que juega un papel clave en el ecosistema marino. Los usuarios de Amicos estuvieron en Cudillero y también en Luarca, donde realizaron la plantación a media milla al oeste de la bocana del puerto luarqués y viajando a bordo de las lanchas valdesanas Playa Alegría, María Isabel y Nueva Moni.

Esta acción, con la participación de personas con discapacidad intelectual de la entidad y agentes del ámbito científico, pesquero y social, pretende unir esfuerzos para recuperar los ecosistemas de laminarias, que están "gravemente aectados en el Cantábrico, especialmente en el litoral asturiano". Amicos precisa que las laminarias son clave en la formación de los conocidos como bosques de kelp, unas "formaciones marinas que desempeñan un papel fundamental como hábitat y refugio de numerosas especies, contribuyen a la protección de las costas y ayudan a combatir el cambio climático gracias a su capacidad para absorber dióxido de carbono".

Colaboración entre entidades

El patrón mayor de Luarca, Manuel Jesús Iglesias, señala que es "una especie que se echa en falta y creemos que su ausencia es la causante de la escasez de pulpo, oricio o nécora". En este sentido, agradece la actividad impulsada por Amicos y que fue posible gracias a la colaboración entre esta entidad, las universidades de A Coruña y Oviedo, y el sector pesquero, representado por la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y las cofradías de Luarca, Cudillero y Aguiño-Carreira, así como de Fundación Caja Rural de Asturias.

"El proceso de plantación de laminarias empieza mucho antes de la llegada al mar", explican desde Amicos. De hecho, dentro del denominado proyecto "Cabalga", cuentan con un laboratorio de cultivo de macroalgas, donde trabajan "con estas algas pardas desde su fase inicial como gametófitos hasta que alcanzan las condiciones óptimas para su devolución al medio natural". Llama la atención que en la plantación se lanzan piedras que llevan adosadas las semillas de esta alga.

El director general de Amicos, Xoán España, señala que este proyecto "es muy importante porque involucra a entidades sociales, centros tecnológicos y gente del mar, que unen fuerzas para que no desaparezcan los bosques marinos, y con ellos la gran cantidad de biodiversidad que hace de nuestras costas una fuente de vida y constituye el sustento de tanta gente".

Auténticos bosques

Por su parte, Thais Betanzos, activista medioambiental de Amicos, destacó que "las laminarias son mucho más que algas, son auténticos bosques marinos que sostienen la vida en el mar, protegen nuestras costas y ayudan a frenar el cambio climático". En este sentido, indica que poder participar en su recuperación es especial: "Sentimos que estamos devolviéndole al mar parte de todo lo que nos da. Para mí, formar parte de este proyecto significa contribuir a algo real, ver el impacto de nuestro trabajo y saber que estamos cuidando el futuro".

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El proyecto "Cabalga", que persigue el cuidado del medio marino, realizó el año pasado 110 acciones, movilizando a más de 2.000 personas entre escolares, adultos y representantes institucionales y sociales. Logró la reinserción de 460 gorgonias, 1.120 unidades de zostera y 1.150 soportes de laminaria. Esta acción celebrada en Luarca y Cudillero se enmarca en la segunda edición del proyecto.