Sextaferia en La Veigona: el Luarca C. F. convoca una "gran quedada" para mejorar sus instalaciones deportivas

El Luarca Club de Fútbol organizará este sábado su primera sextaferia. La directiva decidió convocar una quedada para mejorar las instalaciones de La Veigona y se ha sorprendido gratamente con la respuesta ciudadana. Alrededor de una veintena de personas han respondido a la llamada de la querida entidad luarquesa.

El presidente de la entidad, Gonzalo Alonso, explica que fue idea de una de las directivas con el objetivo de canalizar los ofrecimientos de ayuda que reciben a lo largo del año. "En el campo hay muchas cosas por hacer y dinero no sobra. Como la gente tiene mucha predisposición a ayudar, lo que hacemos es citarles una mañana para trabajar juntos y canalizar así las ganas de colaborar", resume.

Plan a cuatro años

Cuenta Alonso que el campo era antes propiedad del Principado y actualmente es una instalación municipal. Con el Ayuntamiento de Valdés se ha diseñado un plan de mejoras a cuatro años, pero, "como llevaba muchos años sin mantenimiento cuando era competencia regional, pues hay muchas cosas pendientes".

La cita del sábado servirá para hacer arreglos varios y también dar una capa de pintura en algunas zonas de la fachada. Asimismo, se harán actuaciones de jardinería. "La idea tuvo muy buena acogida, no esperaba tanta", señala Alonso, que lidera la directiva desde hace dos años.

Acolchar el muro

Sobre el plan del consistorio para mejorar el campo, señala que el año pasado se arregló una acera alrededor de la instalación y un muro en mal estado, también una caseta para guardar la maquinaria. Ahora está previsto acolchar el muro perimetral que rodea el campo, una acción que busca evitar accidentes. También se está reparando el sistema eléctrico.

El club, señala el presidente, goza de buena salud, si bien deportivamente el Luarca no vive su mejor momento. El equipo milita en primera Asturfútbol, pero ahora mismo están en puestos de descenso. Con todo, restan ocho partidos y están a tres puntos de salvarse. "No estamos bien, pero estamos remontando", señala.

Creación de un equipo juvenil

La directiva tiene planes para "seguir creciendo y organizando eventos". Entre los planes a corto plazo figura también la creación de un equipo Juvenil. "Estamos viendo que hay generaciones que nunca jugaron en el Luarca y se pierde el sentido de pertenencia al club", señala sobre la idea de recuperar un equipo juvenil y, de paso, crear cantera. Acaban de sacar la convocatoria en redes sociales y ya cuentan con gente interesada de sumarse a esta aventura.

Noticias relacionadas

Por otro lado, la directiva también tiene en mente cambiar la entrada principal al campo y lograr que esta se ubique por el lado del polideportivo. "Es la entrada que más lógica tiene. Es la forma más rápida para la gente que viene andando desde Luarca y también cuadra que está justo ahí el aparcamiento", señala Gonzalo Alonso. Indica que su objetivo es dejar la entrada actual, justo al lado de los vestuarios, de uso exclusivo para los jugadores.