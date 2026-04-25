El Día del Socio en Belén: identidad, convivencia y futuro para esta activa parroquia de Valdés

La asociación de vecinos Virgen de Belén celebra el próximo 1 de mayo una de sus jornadas clave. El llamado "Día del Socio" no es simplemente un evento en el calendario: es una celebración "de identidad, pertenencia y convivencia" para unos vecinos que han sabido convertir lo cotidiano en comunidad viva y que representan una parte del concejo de Valdés con mucha vida y actividad.

Desde primera hora de la tarde, el pulso social comenzará a sentirse. A las 13:00, la asamblea general abrirá el programa, un espacio que va más allá de lo formal. Allí se debate, se decide y, sobre todo, se construye colectivamente el futuro de la parroquia. E

Apenas una hora y media después, a las 14:30, el ambiente cambiará de registro, pero no de intensidad. La comida en el local social reunirá a vecinos de todas las edades en torno a una mesa compartida. De menú se servirá aperitivo, pimientos rellenos, carrilleras de ibérico y postre,

La organización cuida cada detalle, desde los precios accesibles (25 euros para socios, 35 para no socios) hasta la inclusión de los más pequeños, que podrán participar de manera gratuita si tienen menos de 12 años. Un guiño claro a la importancia de "integrar a todas las generaciones en este tejido social".

La jornada no termina ahí. Por la tarde, la fiesta tomará el relevo. La música en directo con "Héctor y Jose" promete convertir el espacio en un punto de encuentro festivo.

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Las plazas son limitadas y las reservas ya están en marcha. Se pueden hacer en el número 630 540 659.