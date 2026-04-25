El investigador Chemi Lombardero y el profesor de botánica Tomás Emilio Díaz reciben emocionados la distinción de "Amigos de la Biblioteca de Luarca"

Al catedrático de Botánica Tomás Emilio Díaz y al investigador Chemi Lombardero les unen profundas raíces en Luarca. Desde este viernes, además, comparten la misión "y el honor" de ser embajadores de la biblioteca pública Joaquín Rodríguez. No en vano, ambos recogieron el galardón de "Amigos de la Biblioteca de Luarca", en un acto que se hace coincidir con la semana en la que se celebra el Día del Libro.

"Nací en la calle Ramón Asenjo, en pleno centro de Luarca, así que para mí no solo es un honor recibir esta distinción, sino que siento un agradecimiento enorme por haberme elegido. No sé si lo merezco, pero es algo que me emociona", señala el especialista en Botánica, que recibe la mención en el ámbito de la ciencia. El profesor alaba también el papel que juegan las bibliotecas públicas: "Son muy necesarias y la de Luarca es una maravilla como funciona".

En términos similares se expresa el investigador Chemi Lombardero, que, aunque natural de Ribadeo (Lugo), es hijo de padres luarqueses. En Luarca llegó a estudiar un curso entero y en Valdés dio clase como maestro rural en las escuelas de Busto y Cadollo. Lombardero recibió la distinción en el ámbito de las letras, pues ha escrito diferentes libros y trabajos, muchos ellos relacionados con Valdés. De hecho, la propia biblioteca fue objeto de uno de sus trabajos: "Esta biblioteca nació en la dictadura de Primo de Ribera y se fundó como una sociedad cultural, de hecho, se llamaba Biblioteca Popular Circulante de Luarca".

Desde 2013

"Estoy sorprendido, pues basta ver los nombres relevantes que han recibido este reconocimiento. Me halaga mucho, aunque también me parece desproporcionado", señala Lombardero.

Cabe precisar que la biblioteca entrega estas distinciones desde el año 2013, cuando se inauguró de la mano de Margarita Salas y de Isabel San Sebastián. Su objetivo es "homenajear y reconocer anualmente a una personalidad de las letras y de las ciencias". El acto sirve además para reconocer a los nuevos socios menores de 14 años de la institución lectora.

El programa de la feria, este sábado

Tras varios actos previos, Luarca acogerá este sábado la jornada central de la programación con motivo del Día del Libro. La feria abrirá sus puertas a las 11:00 horas. Habrá pregón a cargo del pregonero de la Regalina, José Manuel Fernández, y actuará la Banda de Gaitas El Faro de Luarca. A lo largo de la mañana se sucederán las presentaciones de libros entre las 11:30 y las 13:00 horas, habvra´una ruta guiada por los jardines de la Casa Guatemala a las 12:00 horas con charla-coloquio a cargo de Tomás Emilio Díaz y se desarrollará el taller "Crea tu Kamishibai" a las 12:30 horas. La mañana concluirá con el espectáculo cultural "Ellas toman la palabra", previsto entre las 13:30 y las 14:00 horas.

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La actividad se retomará por la tarde a partir de las 16:30 horas, con acompañamiento musical, y continuará con la instalación poética en vivo "Fábrica de poemas", de Gabinete Errante, entre las 17:00 y las 19:00 horas. En ese mismo tramo horario, entre las 17:00 y las 18:00 horas, está previsto un encuentro de los clubes de lectura de la Biblioteca Pública de Luarca y del público en general con los Amigos de la Biblioteca, Chemi Lombardero y Tomás Emilio Díaz. Las presentaciones de libros volverán a ocupar la programación entre las 18:00 y las 19:30 horas, mientras que a las 20:00 horas se celebrará el concierto que pondrá el broche final a una jornada que se prolongará hasta las 22:00