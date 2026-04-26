Valdés instalará un aseo autolimpiable en el muelle de Luarca, "una necesidad", con fondos europeos
El alcalde destaca que este servicio, habitual en ciudades, pero no en villas más pequeñas como Luarca, supone "un paso al frente" para mejorar los espacios de la capital del concejo
El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, anunció la puesta en marcha de varias actuaciones en el concejo financiadas íntegramente con fondos europeos marítimos pesqueros, entre las que destaca la instalación de un aseo autolimpiable en el paseo del muelle de Luarca.
El regidor explicó que esta infraestructura se ubicará en las zonas verdes del entorno de la iglesia, en concreto en el paseo del Muelle, y subrayó su importancia como servicio público: "En ciudades de tamaño medio o grandes estos baños autolimpiables son algo común, porque dan un servicio importante, pero es más extraño encontrarlos en villas como las nuestras".
La instalación, en las próximas semanas
Con esta actuación, el Ayuntamiento pretende "dar un paso al frente" y mejorar el cuidado de los entornos urbanos, especialmente en espacios muy frecuentados durante los meses de máxima afluencia de turismo. De hecho, se considera que es una necesidad.
El proyecto, que cuenta con financiación al cien por cien, se encuentra ya "completamente preparado, con la subvención concedida y el diseño redactado", por lo que su ejecución comenzará "en las próximas semanas". Según destacó el regidor, esta intervención contribuirá a ofrecer un servicio "más adecuado" tanto a vecinos como a visitantes.
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