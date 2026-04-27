Adivina qué icónica ruta de Luarca se pondrá a punto por primera vez en su historia esta primavera

La mejora de la Senda de la Castellana, en Barcellina, será una realidad en las próximas semanas. Así lo confirmó el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, quien explicó que el proyecto cuenta ya con la subvención concedida y el diseño redactado, por lo que las obras comenzarán de forma inminente.

Se trata de una intervención "muy demandada por los vecinos de Barcelina, Almuña y del entorno", que reclaman desde hace tiempo un acceso peatonal más cómodo y seguro hacia la playa de Portizuelo. El objetivo es claro: hacer la senda "fácilmente transitable" y mejorar la conexión con uno de los enclaves naturales más singulares del concejo.

Los pasos de Severo Ochoa

No en vano, esta travesía es una ruta muy transitada y de especial interés en la zona. Además de su valor paisajístico, conecta con una playa cargada de significado científico y geológico. En este entorno, según la tradición, el científico Severo Ochoa comenzó a interesarse por el origen de la vida durante sus estancias en Luarca.

La playa destaca también por su interés geológico. Es uno de los puntos donde mejor se pueden observar las conocidas pizarras de Luarca, formaciones de gran valor científico que atraen tanto a especialistas como a aficionados a la geología.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, el Ayuntamiento busca no solo atender una demanda vecinal histórica, sino también destacar el valro de un itinerario que combina naturaleza, ciencia y patrimonio.