Se buscan jóvenes asturianos para crear cortometrajes de terror y fantásticos el próximo mes de junio en Luarca

El Ayuntamiento de Valdés da un paso más en su apuesta por la cultura y la juventud con el lanzamiento de "Generación Sombras", un proyecto que busca implicar directamente a los jóvenes en el desarrollo del futuro certamen "Sombras del Cantábrico". La iniciativa nace con un objetivo claro, según indicó la concejala de Infancia, Clara García: convertir a la juventud "en protagonista activa de la creación cultural, utilizando el cine de terror y fantástico como vehículo de expresión".

El programa se materializa en un taller práctico que se celebrará durante los sábados del mes de junio en la Casa de la Juventud Margarita Salas, en Luarca. Está dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años y plantea una experiencia inmersiva en la que los participantes trabajarán en equipo para desarrollar todas las fases de un cortometraje: desde la escritura del guion hasta el rodaje y el montaje final. Participar requiere inscripción previa en la página web www.sombrasdelcantabrico.com.

Con una duración total de 16 horas, el taller ofrecerá "una introducción accesible y dinámica al lenguaje cinematográfico", poniendo especial atención en la construcción de atmósferas y en la narración propia del cine de género. Todo ello, además, con una mirada vinculada al entorno del Cantábrico, aprovechando su imaginario y sus paisajes como fuente de inspiración creativa.

Mostrar los trabajos

Uno de los grandes alicientes de esta propuesta es su proyección más allá del aula. Los cortometrajes realizados pasarán a formar parte del Concurso Generación Sombras, que contará con un premio en metálico y permitirá a los jóvenes creadores exhibir sus trabajos dentro de la programación oficial del festival, acercándolos así a un contexto profesional.

La concejala de Cultura y Juventud, Clara García, subrayó el valor de esta iniciativa. A su juicio, se trata de "una oportunidad única para que la juventud se acerque al mundo audiovisual de una forma creativa y participativa". Además, destacó su "carácter abierto, ya que está dirigido a jóvenes de toda Asturias, favoreciendo el intercambio de experiencias y la creación de redes entre participantes".

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Las inscripciones ya están disponibles. Los participantes en este programa formarán el jurado para dar el premio joven del futuro certamen, de 300 euros.