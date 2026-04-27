El curso homologado de emergencias sanitarias que imparte Cruz Roja en Luarca corre el riesgo de suspenderse por la baja participación, con solo un inscrito a pocos días de su inicio
La formación homologada, de soporte vital básico y desfibrilación, se celebra entre el 12 y el 14 de mayo
En Luarca, la formación en emergencias sanitarias se enfrenta estos días a un reto inesperado: salir adelante. Del 12 al 14 de mayo, en horario de 16:00 a 20:00 horas, está previsto un curso homologado de soporte vital básico y desfibrilación externa automática impartido por profesionales de Cruz Roja, una capacitación clave para actuar en situaciones de parada cardiorrespiratoria.
El curso, con un coste de 78 euros, busca formar a personas capaces de intervenir en los primeros minutos de una emergencia, cuando cada segundo cuenta. Sin embargo, a pocos días de su celebración, la iniciativa pende de un hilo: solo hay una persona inscrita, según fuentes de Cruz Roja en Luarca. Las inscripciones se pueden hacer en el correo bapega@cruzroja.es o llamando al teléfono 985 641 676.
Mínimo de inscritos
La organización ha dejado claro que el curso solo se llevará a cabo si se alcanza un número mínimo de participantes, una condición habitual en este tipo de formaciones por su carácter práctico y los recursos que requieren.
De momento, la cita sigue en pie, a la espera de que más vecinos, al margen de su formación o estudios, se animen.
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