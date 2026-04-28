Daniel Santos, director de la banda de Música La Lira de Luarca: "No me considero solo director, sino profesor y compañero: la banda es una familia donde los jóvenes crecen también como personas"

Director de banda de música municipal "La Lira" de Luarca y docente de vocación, Daniel Santos (Avilés, 1987) defiende la música como una herramienta "para emocionar, educar y construir comunidad". Con una trayectoria ligada a las bandas municipales y al trabajo con jóvenes, apuesta por una formación musical accesible, moderna y conectada con la sociedad, en un momento en el que el sector vive, a su juicio, una etapa "esperanzadora" gracias al talento emergente y al papel clave de los conservatorios.

-Pasada la Semana Santa de Luarca, ¿cómo valora el papel de la banda "La Lira" en las procesiones?

-La verdad es que esta Semana Santa fue, desde que comencé con la banda en 2019, una de las más especiales, por no decir la más completa. Siempre hemos intentado proponer espectáculos novedosos y con valor, pero este año creo que hemos alcanzado algo muy redondo. Llevamos años trabajando con una base muy sólida de jóvenes, entre 15 y 20 años, que hoy son el corazón de la banda. Todo ese esfuerzo, ilusión y horas de trabajo se han notado. Cada procesión y cada actuación en la calle ha sido como un pequeño concierto: hemos interpretado obras complejas, con emoción y pasión, mostrando realmente nuestro espíritu.

-¿Qué opina de la aportación de los músicos a propia agrupación?

-Tenemos un grupo humano espectacular. Luarca tiene la suerte de haber mantenido viva la banda durante más de 135 años, pero la generación actual es muy especial porque combina experiencia y juventud. Por un lado, hay músicos con muchos años de trayectoria; por otro, un grupo joven con una energía increíble y un fuerte sentido de equipo. Yo no me considero solo director, sino también profesor, tutor o incluso amigo. Intento que, a través de la música, crezcan también como personas. Son generosos, respetuosos, comprometidos… Ese es el mayor orgullo para alguien que está al frente de una formación. La banda de Luarca tiene algo difícil de explicar, pero muy fácil de sentir: unión, compromiso y pasión. No es solo una banda, es una familia. Y eso se nota tanto dentro como fuera del escenario.

-¿Qué le aporta la banda y cómo organiza los ensayos teniendo en cuenta que vive en Cantabria?

-La banda me aporta familia, cariño y motivación. Nunca me he movido por otros intereses que no sean esos, y durante todo este tiempo me he sentido muy querido y apoyado. En cuanto a la organización, trabajo siempre a largo plazo. Incluso antes de terminar la Semana Santa ya estoy pensando en el repertorio de verano o en proyectos futuros, incluso de años vista. Intento que cada paso sea un poco mejor que el anterior, proponiendo retos que, aunque parezcan difíciles, nos ayuden a crecer.

Trabajar día a día

-La banda ha superado el siglo de vida. ¿Cómo se logra sobrevivir con salud?

-Gracias a las personas. La historia y el nombre son importantes, pero lo que realmente mantiene viva una banda es la gente que trabaja día a día en ella. También es fundamental el público. En Luarca tenemos la suerte de contar con uno de los mejores públicos posibles: cercano, fiel y entregado. Nosotros tocamos para ellos, para emocionarles, para que disfruten y se olviden de los problemas.

-¿Hay relevo generacional o hacen falta más jóvenes?

-Sí hay relevo, tenemos una banda joven, pero siempre necesitamos más gente joven. La banda debe ser un lugar donde aprender, divertirse, hacer amigos y crecer. De hecho, es muy bonito ver cómo surgen amistades y proyectos dentro de la propia banda.

-¿Qué quiere aportar a Valdés con su dirección?

-Quiero aportar algo diferente. Que la banda sea capaz de sorprender, de ofrecer propuestas distintas y de seguir creciendo. También quiero devolver al público todo el cariño que siempre me han dado desde el primer día. Mi objetivo es ofrecer buenos conciertos, momentos emocionantes y experiencias que conecten con la gente.

-¿Cómo valora la ayuda exterior para que la banda siga adelante? ¿Qué necesitan?

-La ayuda es fundamental. Sin apoyo institucional, social y cultural, es muy difícil mantener un proyecto de este tipo. Necesitamos recursos, apoyo continuo y que se siga apostando por la cultura como algo esencial.

-Si pudiera pedir un deseo para este proyecto, ¿cuál sería?

-Que la ilusión nunca se pierda. Que sigamos disfrutando, creciendo juntos y manteniendo ese espíritu que nos hace únicos.

Daniel Santos, en Luarca. / Ana M. Serrano

-¿Qué cree que necesita el panorama de las bandas en España?

-Necesita apoyo, visibilidad y una apuesta clara por la cultura musical. Hay muchísimo talento y trabajo detrás de las bandas, pero es importante seguir impulsándolo y valorándolo como se merece.

-¿Cómo ve el sector musical en España actualmente?

-El sector musical en España es muy rico. Tenemos muchísima suerte, no solo en el ámbito de las bandas de música, sino también en orquestas, en orquestas jóvenes y en todo el sistema de conservatorios. Es un ecosistema muy potente. Los conservatorios están haciendo una labor increíble de formación. Muchos han evolucionado hacia modelos más modernos e integradores, y eso permite que los jóvenes se desarrollen y aparezcan talentos realmente destacados.

-¿Es optimista respecto al futuro de la música?

-Sí, sin duda. He tenido la oportunidad de trabajar con orquestas sinfónicas juveniles y ver cómo alumnos de bandas empiezan a formarse en conservatorios superiores y terminan dedicándose profesionalmente a la música. Eso es algo realmente esperanzador. La música ofrece muchas salidas y posibilidades, por lo que veo el panorama con optimismo.

-¿Qué cree que hace falta para seguir impulsando el sector?

-Siempre es necesaria una mayor apuesta, sobre todo en inversión. Cuando se invierte en cultura y en educación musical, siempre hay retorno. Las administraciones deberían apostar más por la educación musical desde la base, especialmente en los colegios. La música es una herramienta educativa fundamental, no solo para formar músicos, sino para ayudar a las personas a desarrollarse a través de ella.

Educar a través de la música

-¿Qué papel debería tener la música en las aulas?

-Es curioso, porque muchas veces en los colegios es una de las asignaturas que menos gusta, cuando en realidad la música, como concepto, le gusta a todo el mundo. Por eso creo que tanto profesores como administraciones deben darle la importancia que merece. No se trata solo de formar músicos, sino de educar a través de la música, y eso es esencial.

-¿Qué papel juegan las instituciones y las empresas privadas?

-España es un país muy musical, pero necesita más apoyo. No solo por parte de las administraciones, sino también de las empresas privadas. Es importante que se apueste por la cultura igual que se hace con el deporte. Las entidades culturales también necesitan respaldo para poder seguir creciendo.

-¿Qué le diría a un joven que quiere entrar en una banda de Luarca?

-Le diría que tenga ganas, que se anime. Va a disfrutar muchísimo, porque se va a encontrar con un grupo humano increíble. La banda no es solo música, es un espacio donde se crean vínculos, donde se aprende y donde se vive una experiencia muy enriquecedora.

-¿Qué mensaje lanzaría a quienes dudan en unirse?

A toda la gente de Luarca, Navia, del Occidente en general, que tenga inquietud musical, que toque un instrumento o que simplemente tenga interés, les diría que se acerquen. La banda es un espacio para disfrutar, para aprender, para formar parte de algo grande. Creamos proyectos muy diversos y siempre hay una respuesta espectacular del público.

-¿Qué necesita la banda para seguir creciendo?

-Necesitamos apoyo. No solo del Ayuntamiento, sino también de empresas y del entorno en general. Somos marca Luarca, marca Valdés, y queremos seguir creciendo, pero para eso hace falta ayuda. Tenemos proyectos muy ambiciosos y queremos hacerlos realidad.

-¿Algún agradecimiento especial?

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-Sí, a los medios de comunicación por su labor de difusión. Es fundamental para que podamos llegar a más gente y seguir creciendo.