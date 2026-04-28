Inscripciones abiertas para el curso de finanzas que se desarrollará en la Casa de Cultura de Luarca y está avalado por la Universidad de Oviedo
La iniciativa busca dotar a los ciudadanos de herramientas para la gestión consciente de sus finanzas, desde préstamos hasta banca digital
Luarca se convierte en protagonista formativa del occidente asturiano con la apertura de matrícula para el curso "Educación financiera y finanzas personales para la vida cotidiana", una iniciativa impulsada por la Universidad de Oviedo. Se trata, además, de una propuesta singular, ya que Luarca es el único enclave del occidente donde se oferta esta formación gracias al Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO).
El curso se desarrollará en la Casa de Cultura en dos bloques de fechas: los días 26, 27 y 28 de mayo, y 2, 3 y 4 de junio, en horario de 17:00 a 18:30 horas. Durante estas sesiones, los asistentes tendrán la oportunidad de adentrarse en un ámbito cada vez más necesario en la vida cotidiana: la gestión consciente y responsable de las finanzas personales.
Lejos de estar dirigido únicamente a especialistas, el programa está pensado para el público general, abordando cuestiones prácticas que afectan directamente al día a día de cualquier persona. Desde entender el coste real de un préstamo hasta conocer los distintos instrumentos financieros disponibles para el inversor,con sus riesgos y características, el curso ofrece herramientas útiles para tomar decisiones informadas, según avanzó la edil de Cultura, Clara García.
También se tratarán aspectos como la selección de fondos de inversión, los diferentes tipos existentes, los riesgos asociados a la renta fija o el funcionamiento de productos más específicos como la hipoteca inversa. En un contexto "donde la digitalización financiera avanza rápidamente, se incluirán contenidos sobre banca digital y, especialmente, sobre prevención de estafas financieras, un tema de creciente relevancia".
Las personas interesadas pueden obtener más información y formalizar su inscripción a través del siguiente enlace:
https://www.uniovi.es/.../40Mx64hY.../ofertaViva/id/14099754](https://www.uniovi.es/.../40Mx64hY.../ofertaViva/id/14099754
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