Luarca consolida su Bono Comercio Asturias con trece establecimientos participantes

La concejala de Ferias de Valdés, Andrea Magdaleno, presentó esta mañana la campaña Bono Comercio Asturias en Valdés, especialmente dirigida a Luarca, donde la iniciativa continúa consolidándose como una herramienta de apoyo al pequeño comercio local. Cada cliente dispondrá como máximo de cinco bonos por un importe de 10 euros, descontables de una compra mínima de 30 euros.

El Principado abrirá el próximo 1 de mayo el plazo para descargar los bonos descuento destinados a fomentar las compras en los comercios minoristas adheridos a la campaña. En el concejo de Valdés, la respuesta de los establecimientos "ha aumentado de manera notable en los últimos años".

"Hace dos años inicié esta campaña en Valdés, en concreto en Luarca, con solo cuatro negocios", señaló Magdaleno. Tras finalizar el nuevo periodo de adhesiones, la cifra asciende ya a trece establecimientos participantes.

La edil valoró muy positivamente esta evolución y aseguró que "es una maravilla" comprobar cómo el programa sigue creciendo edición tras edición. "La iniciativa funciona", afirmó. Magdaleno destacó tanto la implicación del comercio local como la buena acogida por parte de la ciudadanía.

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El Bono Comercio Asturias permite a los consumidores acceder a descuentos directos en sus compras e incentiva el consumo en los pequeños negocios y contribuyendo a dinamizar la economía local.