Adriana Lastra pone la mejora de la N-634 a su paso por Santiago y Otur como ejemplo de atención a las infraestructuras "menos grandes, pero no menos importantes"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y la jefa de Demarcación de Carreteras, Mireia Muñoz, destacaron este miércoles la importancia de las obras de mejora que el Ministerio de Transportes está ejecutando en la carretera nacional N-634, a su paso por Santiago y Otur, una vía "fundamental" para la comunicación de numerosos pueblos de las parroquias del mismo nombre con Luarca y el acceso a la autovía del Cantábrico.

La delegada del Gobierno, que la semana pasada estuvo en Navia, explicó que las obras comprenden la rehabilitación del firme en un tramo de once kilómetros entre Navia y Valdés, con una inversión cercana a los 2,5 millones de euros. Según indicó, la actuación permitirá "mejorar tanto la seguridad vial como la comodidad de los conductores" que utilizan diariamente esta carretera nacional.

Trabajadores durante la visita institucional. / Ana M. Serrano

La representante estatal destacó además que estas intervenciones reflejan el compromiso del gobierno de España no solo con las grandes infraestructuras, sino también con actuaciones "menos grandes, pero no menos importantes", especialmente en territorios rurales donde las carreteras son esenciales para la movilidad cotidiana.

Una obra "sostenible"

La jefa de la Demarcación de Carreteras, Mireia Muñoz, detalló que las obras se enmarcan dentro de la estrategia de firmes sostenibles impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Entre las técnicas empleadas figura el uso de mezclas semicalientes, que reducen el consumo energético y las emisiones contaminantes durante su fabricación.

Asimismo, explicó que se reutilizará "un 30 por ciento del material fresado del antiguo asfalt"o y que el nuevo betún incorpora caucho reciclado procedente de neumáticos fuera de uso, con el objetivo de hacer la actuación más respetuosa con el medio ambiente.

Durante la visita a las actuaciones, el regidor valdesano subrayó que se trata de una intervención "muy importante" para esta zona del concejo, al tratarse de una carretera que vertebra buena parte del occidente del municipio y que soporta un tráfico constante de vecinos que se desplazan diariamente hacia la villa. Además, recordó que en el entorno "existen empresas turísticas, cooperativas agroalimentarias y diferentes actividades económicas que dependen de una buena conexión viaria".

"Coordinación" entre administraciones

El alcalde valoró la "coordinación entre administraciones" y anunció que el Ayuntamiento continuará desarrollando planes de mejora de caminos municipales para complementar esta actuación estatal y garantizar el buen estado de los accesos que parten desde la N-634 hacia los distintos núcleos rurales.

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Una parte del tramo en obras. / Ana M. Serrano

Las obras continuarán durante las próximas semanas y se ejecutarán por tramos de entre 600 y 700 metros para mantener el tráfico alternativo y evitar el corte total de la carretera. Una vez finalizados los trabajos de asfaltado, se procederá a la reposición de la señalización horizontal y vertical de todo el tramo. Según Muñoz, podría concluir el mismo mes de mayo.