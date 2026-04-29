Carmen Rodríguez, única concejala de Foro en Valdés: "La política actual está demasiado centrada en la foto y muy poco en resolver las necesidades reales de los vecinos"

La única concejala de Foro en Valdés y directora de un centro rural agrupado, el Álvaro Delgado, Carmen Rodríguez, habla desde una doble mirada: la política y la educativa. Defiende la escuela rural como "el alma del pueblo", reclama más atención a los servicios básicos y sostiene que Valdés necesita un plan claro para fijar población, atraer empleo y garantizar futuro. Tras seis años en política, reconoce el desgaste, pero también la convicción que la llevó a dar el paso: "Hacer algo por los vecinos".

-La escuela rural parece uno de los temas que más le preocupan.

-Muchísimo. Mantener una escuela rural forma parte de esa cultura de la política que yo entiendo. Una escuela rural no solo tiene valor educativo, también social; es el alma del pueblo. Como lo son los bares pequeños. Económicamente puede tener un coste, claro, pero socialmente la pérdida es enorme. Si solo miramos lo económico, parece una alegría que cierre una escuela. Para mí es una pena enorme.

-¿Lo vive también de una forma personal?

-Sí, porque yo crecí y trabajé en el CRA. Conozco a todos los niños por su nombre y apellidos, conozco a sus familias, conozco el ambiente. Al final en este camino pierdes algo que también es tuyo. Cuando presenté mi primer proyecto de dirección, lo hice porque sentía que había que cambiar la visión del centro. Recuerdo a una directora que hablaba con cierto desprecio de "los pueblerinos". Y yo pensaba: "Perdona, los pueblerinos somos nosotros". Si no amas esto, es muy difícil defenderlo.

-También lleva ese debate al Ayuntamiento.

-Sí, y a veces me dicen en los plenos que no hace falta sacarlo. Pero si está mal, está mal. Las escuelas y la TDT son dos temas muy recurrentes para mí. Sé que puedo ser insistente, pero si algo sigue sin solucionarse, hay que seguir diciéndolo. Cuando entré en política no había dinero asignado para el mantenimiento de los centros educativos. Después se pasó a 40.000 euros y ahora hay unos 75.000. Es una mejora, sí, pero sigue siendo escaso. Si en una escuela hay ratones o un alumbrado que suena desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, durante toda la escolaridad obligatoria de un niño, algo está pasando. Seguramente en el Ayuntamiento no hay ninguna luz sonando todo el día.

-Después de seis años, ¿cómo se siente en la política municipal?

-Nunca pensé que iba a entrar en política. A día de hoy todavía me pregunto por qué di el paso. Creo que fue por lo mismo que una persona se hace docente: por amor a tu gente, por la sensación de que puedes hacer algo por tus compañeros, por tus vecinos, por tu pueblo. Pero la política es desagradecida. Hoy se tiene una visión muy mala de los políticos. Si lo haces mal, porque lo haces mal; y si lo haces bien, parece que algún interés tendrás. Además, creo que se ha perdido esa política entendida como la de personas que venían a echar un cable, a resolver problemas.

-¿No encaja en la política actual?

-Creo que no. Al menos no en la política de hoy, esa que parece enfocada a vender motos, a la foto. Yo no soy así. Cuando eres responsable, respetuosa y no vendes la foto por venderla, parece que no encajas. Entré con una idea muy clara de lo que era la política y ahora tengo otra muy distinta. Está poco valorada y quienes deberíamos hacerla valorar tendríamos que ponernos serios, trabajar y no vender tanto.

-¿Tiene libertad dentro de Foro para defender lo que piensa?

-Completamente. Voy a los plenos y a las comisiones con libertad para pedir lo que considero necesario. Para mí eso es una ventaja. Quienes estamos aquí somos quienes conocemos la realidad del día a día. En ese sentido tengo suerte: el partido respeta mi forma de ser y de trabajar.

-¿Volverá a presentarse como candidata a la Alcaldía por Foro?

-Me lo pregunta mucha gente. No puedo dar una respuesta exacta ahora mismo, pero tampoco ha cambiado nada de lo que me hizo entrar. Entré para echar un cable, si era posible. Entonces, ¿por qué no iba a seguir haciéndolo? Tendrían que cambiar mucho las circunstancias. Es verdad que una mayoría absoluta frena mucho ma la oposición, que es donde estoy ahora. Tienes poco margen de maniobra, pero puedes molestar, plantear propuestas, exigir cosas y buscar puntos de encuentro.

-¿Se siente escuchada por el gobierno?

-Siempre que he planteado algo, no me he sentido rechazada. Mis propuestas suelen ir en una línea constructiva, buscando algo bueno para el concejo. Pero sigo solicitando muchas cosas que no llegan: alumbrado público en los pueblos, servicios básicos, pequeñas mejoras... A veces se reconoce que hay una necesidad, pero se espera una ayuda de otro sitio. Y ahí está el problema: no se prioriza el pueblo ni las necesidades reales de los vecinos.

-Si pudiera decidir, ¿qué haría ahora mismo en Valdés?

-Valdés necesita empleo, servicios y vivienda accesible. Si una familia viene de Madrid y tú puedes ofrecerle una buena escuela, una vivienda asequible y un empleo cercano, esa familia se puede quedar. Pero ahora ocurre lo contrario: la gente se va. Los servicios son mínimos, las comunicaciones terrestres y digitales no son suficientes y la vivienda es cara y escasa. Hace falta un plan claro para el concejo. No se trata de sacar una foto, sino de saber hacia dónde queremos ir. Valdés tiene de todo: playas, interior, paisaje, pueblos preciosos. No tiene nada que envidiar a otros concejos. Pero no soy optimista porque creo que no se está haciendo todo lo que Valdés merece.

-Habla mucho de los jóvenes y de las familias.

-Sí. Yo tengo un hijo de 12 años y me pregunto muchas veces qué puede hacer un niño de esa edad un fin de semana en Luarca. Faltan servicios cercanos y accesibles. Yo quiero que mi hijo viva la infancia que viví yo, en la zona rural. Eso supone esfuerzo: para ir al fisio, al dentista o a cualquier actividad muchas veces tienes que desplazarte. Pero aun así quiero que crezca aquí, con ese ambiente de pueblo, con esa relación entre niños de distintos lugares del concejo. Eso tiene un valor enorme.

-Una de sus cualidades es la cercanía. ¿Los vecinos le trasladan sus problemas?

-Sí, y suelen ser cosas sencillas: una farola, un banco, una caseta para el transporte público. No piden grandes cosas. Piden vivir el día a día con unas condiciones mejores. A veces se olvida que hay que gobernar para todos, no solo para quienes votaron a un partido. Hay vecinos que no decidieron lo mismo en las urnas, pero también son vecinos y también tienen necesidades.

-En las últimas elecciones Foro mantuvo representación en Valdés. ¿Le sorprendió?

-Sí, porque había una tendencia favorable al Partido Popular en muchos concejos del entorno. Además, mucha gente ve el voto a Foro como un voto perdido, porque cuesta más conseguir representación. Por eso me agradó. La gente que te decía que iba a apoyarte finalmente lo hizo. Y hoy no es fácil que la gente vaya a votar ni que apueste por un partido pequeño.

-¿Tiene salud Foro en Valdés?

-Creo que sí. Cuando yo entré hubo un cambio. Sentía que partía de menos diez, no de cero, porque había una imagen anterior que no tenía que ver conmigo. Yo elegí a mi gente y ellos me eligieron a mí. Seguimos los de siempre y también se suma gente nueva, incluso jovenes. Me llama la atención que jóvenes que estudiaron aquí, en el CRA de Valdés, me paren en las fiestas y me digan que quieren participar, que quieren hacer algo. Eso da esperanza.

-También tomó posición sobre la depuradora de Trevías.

-Con Foro y como persona. Una depuradora al lado de una escuela no puedo apoyarla de ninguna manera. No se trata de decir que una depuradora sea mala, sino de que no debe hacerse en ese sitio. Hay que escuchar más. Discutir se puede discutir; de hecho, todo se enriquece si se discute buscando puntos de encuentro. Pero no se puede hipotecar un pueblo sin escuchar a quienes viven allí.

-¿Cómo ve a Foro a nivel regional?

-Creo que Adrián Pumares, nuestro diputado, es un trabajador incansable. Puede parecer discreto, pero su trabajo se nota. Me llamó este lunes precisamente para hablar del tema de la depuradora, porque lo iban a llevar al pleno. Y luego está Carmen Moriyón. Fue quien me transmitió lo bueno y lo malo de la política, sin engañarme. Me dijo los pros y los contras, y que la decisión era mía. Sus palabras pesaron mucho en mi decisión de entrar.

-Se ha dicho muchas veces que Foro podría desaparecer.

-Sí, se decía hace diez años, hace quince… y aquí seguimos. Carmen gobierna en Gijón, Pumares está peleando en la Junta y en concejos como Valdés seguimos trabajando. Mientras esté en mi mano, me gustaría que Foro siguiera en Valdés, porque creo en una política cercana, de escuchar, de personas más que de colores.

-¿Se siente en un partido de derechas?

-Yo nunca sentí en Foro un peso de izquierda o derecha que me obligase a tomar determinadas decisiones. Cuando hubo que ponerse de acuerdo con el PSOE, se hizo. Cuando hubo que hacerlo con el PP, también. Para mí Foro es un partido asturianista, defensor de lo nuestro, de Asturias y de cada localidad. Puede que naciera con una etiqueta, pero yo no lo vivo así.

-Piense en el futuro. Vuelve a presentarse a las elecciones municipales y es llave de gobierno. ¿Tiene líneas rojas en Valdés?

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-Nunca las tuve. Estoy dispuesta a hablar y negociar si es por el bien del concejo. El primer acuerdo importante de Foro en Valdés fue con el Partido Socialista, aunque después no se cumplió y eso me puede genera dudas para un futuro. Se trataba de una ayuda para las familias con niños en edad escolar. Pero para mí lo importante no es el color, sino si la propuesta sirve para mejorar la vida de los valdesanos.