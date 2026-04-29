Cuenta atrás para la feria más gastronómica de Luarca, que empieza este viernes

La plaza Alfonso X el Sabio de Luarca acogerá los días 1, 2 y 3 de mayo una nueva edición de la feria gastronómica organizada por el Ayuntamiento de Valdés, GastroLuarca, una cita pensada para dinamizar el centro de la villa y convertir durante todo el fin de semana el espacio en un "punto de encuentro alrededor de la gastronomía, la música y el ocio".

Según la concejala de Ferias, Andrea Magdaleno, la cita "se está consolida como una feria gastronómica y artesanal especial" para el Occidente asturiano.

La programación arrancará el viernes 1 de agosto con la inauguración oficial de la feria a las 12.00 horas. Será el inicio de tres jornadas dedicadas a los sabores asturianos y al ambiente privameveral en pleno centro de la capital valdesana.

La actividad del primer día se prolongará hasta las 20.00 horas, momento previsto del cierre. Habrá une treintena de expositores de quesos, jamón con denominación IGP, cervezas artesanas, embutidos, mieles y productos frescos de la huerta. También tendrán opciones las personas intolerantes al gluten.

El sábado 2 el recintó abrirá a las 11.00 horas. A las 12.30 horas tendrá lugar la demostración gastronómica "Sabores de Asturias", a cargo de Tastu Drinks, una propuesta que acercará al público distintos productos y elaboraciones vinculadas a la cocina asturiana. La tarde continuará con música en directo a partir de las 19.00 horas, aportando ambiente festivo a una jornada que finalizará con el cierre de la feria a las 20.00 horas.

El domingo 3 volverán los puestos estarán disponibles desde las 11.00 horas. A las 12.30 horas se repetirá la demostración "Sabores de Asturias" organizada por Tastu Drinks, mientras que a las 13.00 horas tendrá lugar una de las actividades más esperadas del programa: el corte en directo y degustación de jamón a cargo de Pedro Peláez.

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La clausura de la feria está prevista para las 17.00 horas del domingo.