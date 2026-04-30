Valdés encara una obra histórica para garantizar el agua y desbloquear su crecimiento urbanístico

Valdés afronta uno de los proyectos hidráulicos más importantes de las últimas décadas con la inminente adjudicación de las obras que conectarán el sistema municipal de abastecimiento con la arteria occidental del Consorcio de Agua de Asturias (Cadasa), en Arbón. Una actuación largamente esperada en el concejo y que, según destaca el alcalde, Óscar Pérez, supondrá "un antes y un después" tanto para la calidad del servicio como para el desarrollo urbanístico del municipio.

El Consorcio de Aguas de Asturias licitó en noviembre las obras por un importe de 8,9 millones de euros, dentro de una actuación que permitirá incorporar definitivamente a Valdés a la red general del organismo autonómico. Según pudo sabe este diario, la obra estaría próxima a adjudicarse.

Para el regidor valdesano, el proyecto no solo garantizará un suministro "más estable y de mayor calidad", sino que pondrá fin a los problemas e interrupciones que se producen especialmente en épocas de alta demanda.

Afrontar nuevos retos con seguridad

Pero el impacto de la obra va más allá del abastecimiento doméstico. El regidor considera que esta infraestructura resulta "fundamental" para que Valdés pueda completar su desarrollo urbanístico sin las limitaciones derivadas de la capacidad actual de la red de agua.

La conexión con Cadasa permitirá, en ese sentido, afrontar nuevos crecimientos residenciales y dotacionales con mayores garantías de suministro.

Detalles del proyecto

El proyecto contempla la instalación de más de diez kilómetros de nuevas tuberías entre el sur de Luarca y las proximidades de Villapedre, además de la construcción de un nuevo depósito en Fontoria. Esta infraestructura contará con sistemas de control, comunicación y abastecimiento eléctrico propios y funcionará como punto de enlace entre la arteria occidental de Cadasa y la red municipal valdesana.

El nevo depósito tendrá capacidad suficiente para garantizar un caudal de 31 litros por segundo, lo que permitirá abastecer a cerca de 9.000 habitantes. Una cifra que da dimensión a una obra considerada estratégica no solo para el presente, sino también para el futuro del concejo.

Obra de un plan mayor

La actuación forma parte del plan de inversiones de Cadasa para el periodo 2022-2032, dotado con cerca de 170 millones de euros y orientado a modernizar y ampliar las infraestructuras hidráulicas del Principado. El objetivo del organismo pasa por asegurar el suministro de agua tanto a municipios como a industrias, reforzando además la capacidad de la red para incorporar nuevos concejos.

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Actualmente, Cadasa suministra agua a gran parte del territorio asturiano a través de una red de 245 kilómetros de tuberías y tres estaciones potabilizadoras situadas en Rioseco, Ablaneda y Arbón. Solo durante el último año distribuyó más de 38 millones de metros cúbicos de agua a municipios consorciados y casi 19 millones a las industrias del centro de Asturias.