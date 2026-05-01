La Junta aprueba la proposición del PP de estudiar nuevas obligaciones para la depuradora de Trevías

La Junta General del Principado aprobó este miércoles la proposición no de ley (PNL, una propuesta que no obliga al gobierno aunque sí desvela la posición del Parlamento) presentada por el Partido Popular para revisar la ubicación prevista de la nueva depuradora de Trevías, una iniciativa que salió adelante por un ajustado resultado de 23 votos a favor (PP, Foro, Vox y Podemos) frente a 22 en contra (PSOE e IU) y que volvió a llevar al Parlamento asturiano el intenso debate político y vecinal generado en torno a este proyecto.

La sesión estuvo marcada desde el inicio por la presencia de vecinos de Trevías en la tribuna pública y por un tono bronco entre los grupos parlamentarios. El diputado del PP encargado de defender la iniciativa comenzó su intervención reprochando la ausencia del presidente del Principado en el debate. "Está claro que al presidente del Principado no le interesa mucho el tema del que vamos a hablar a continuación, que acaba de irse", afirmó antes de dar la bienvenida a los vecinos desplazados hasta Oviedo y de volver a explicar (ya lo hizo en el pleno en le que se rechazó la misma PLN) los motivos de la propuesta.

Pancartas

Durante su intervención, el diputado popular insistió en que la propuesta no cuestiona la necesidad del saneamiento ni de construir una nueva depuradora, sino únicamente su ubicación. "Depuradora sí, saneamiento sí, pero depuradora en el centro del pueblo no", resumió citando los mensajes de las pancartas exhibidas por los vecinos.

El PP reprochó además al Gobierno socialista décadas de retraso en las inversiones de saneamiento y defendió que, en una parroquia rural extensa, existen alternativas técnicamente viables fuera del núcleo urbano. También acusó al PSOE e Izquierda Unida de "dar la espalda”" a los vecinos.

La iniciativa planteaba suspender temporalmente la licitación de las obras, revisar y descartar la ubicación prevista, estudiar alternativas propuestas desde la parroquia, abrir un proceso de diálogo y garantizar consenso vecinal sobre el emplazamiento definitivo.

Por parte del PSOE, el portavoz, René Suárez, defendió las enmiendas presentadas por su grupo y reprochó al PP haber utilizado políticamente la ausencia de una diputada de Vox en la votación anterior. El debate se tensó especialmente en ese momento, con interrupciones, llamadas al orden de la Presidencia y acusaciones cruzadas entre diputados.

Reunión hace dos días

El PSOE recordó que dosdías antes se había celebrado una reunión entre representantes vecinales, el Ayuntamiento y el Principado para analizar alternativas y estudiar los condicionantes técnicos y urbanísticos. Según explicó el portavoz socialista, existen limitaciones derivadas de los "mapas de inundabilidad y de la protección urbanística de algunos terrenos alternativos".

Los socialistas propusieron sustituir la iniciativa original por una redacción basada en los acuerdos alcanzados en esa reunión: consultar a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y a la CUOTA sobre posibles ubicaciones alternativas, continuar el diálogo vecinal y no adjudicar las obras hasta presentar esos informes a los vecinos. El PP rechazó las enmiendas.

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos criticó tanto la gestión del Gobierno como la estrategia del PP, al que acusó de "utilizar" a los vecinos. No obstante, anunció el apoyo a la iniciativa "por respeto"a las reclamaciones vecinales y porque considera razonable evitar la instalación de la depuradora en el centro de Trevías.

Los vecinos, en el Pleno. / Alicia García-Ovies

También desde el Grupo Mixto, Foro Asturias, con Adrián Pumares como portavoz, respaldó la proposición y defendió que el diálogo "que hay que hacerlo antes" con la ciudadanía debería haberse producido antes de que los vecinos tuvieran que movilizarse y acudir al Parlamento en dos ocasiones.

Izquierda Unida mantuvo su rechazo a la propuesta original al considerar que las reuniones celebradas recientemente y la solicitud de informes a organismos competentes suponían una novedad suficiente para esperar antes de tomar una decisión definitiva. La portavoz, Delia Campomanes, reconoció errores en la gestión inicial y falta de diálogo previo, pero insistió en que no pueden posicionarse contra una infraestructura "medioambientalmente necesaria" si no existen alternativas viables.

Por parte de Vox, el portavoz, Gonzalo Centeno, combinó críticas al Gobierno socialista con referencias literarias y acusó al Ejecutivo de actuar como "el perro del hortelano". Vox defendió que instalar la depuradora junto a viviendas, un colegio y un centro de salud tendría consecuencias negativas para la calidad de vida de los vecinos y respaldó plenamente la propuesta popular.

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Tras el rechazo del PP a las enmiendas socialistas, la Cámara votó el texto original de la proposición no de ley. El resultado final, 23 votos a favor y 22 en contra, permitió su aprobación y cerró una sesión marcada por la tensión política y la presión vecinal en torno al futuro de la depuradora de Trevías.