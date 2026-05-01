La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Valdés en el conflicto del campo de Barcia
El juzgado anula la revocación de la cesión aprobada por la parroquia rural y condena en costas a la entidad local menor
El alcalde lanza un mensaje de reconciliación: "Cerrada la fase judicial es el momento de que el Ayuntamiento y la Parroquia Rural de Barcia se reencuentren" en beneficio del club que hace uso de las instalaciones deportivas
Nueva victoria judicial del Ayuntamiento de Valdés en el conflicto del campo de fútbol sintético de Barcia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo ha anulado el acuerdo de la parroquia rural de Barcia y Leiján que pretendía revocar la cesión de los terrenos sobre los que se construyó la instalación deportiva y requería al Ayuntamiento abandonar el recinto en un plazo de quince días.
La sentencia considera que la decisión adoptada por la parroquia en junio de 2025 "no se ajusta a derecho" y condena además a la entidad al pago de las costas judiciales. El fallo supone la cuarta resolución favorable al Ayuntamiento de Valdés en la larga disputa judicial mantenida por ambas administraciones locales en torno al campo de fútbol de hierba artificial de Barcia.
Hasta ahora, la Justicia ya había obligado en dos ocasiones a la parroqupa rural a retirar el campo sintético de su inventario de bienes tras las denuncias presentadas por el Ayuntamiento. Posteriormente, otra sentencia avaló también la decisión municipal de denominar la instalación como "Óscar Luis Celada", al entender que se trata de una infraestructura de titularidad municipal.
Acuerdo de cesión desde 2010
Ahora, el tribunal da un nuevo respaldo a la posición defendida por el consistorio valdesano al considerar ilegal la revocación del acuerdo de cesión aprobado originalmente en 2010. La magistrada concluye que la parroquia rural incumplió requisitos esenciales del procedimiento administrativo, al no dar audiencia al Ayuntamiento, impedir la presentación de alegaciones y carecer la resolución de motivación suficiente.
Además, la sentencia recuerda que la legislación solo permite revocar actos desfavorables o de gravamen, mientras que el acuerdo de cesión de uso de los terrenos era un acto favorable para el Ayuntamiento.
El fallo judicial también recoge que la parroquia rural autorizó en 2010 la cesión de los terrenos por un periodo de 30 años para construir el campo de hierba artificial financiado por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Valdés. Desde el gobierno local se valora la resolución como una confirmación de que el Ayuntamiento actuó correctamente durante todo el proceso. El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, aseguró que el fallo "no deja lugar a dudas; el Ayuntamiento obró en todo momento de forma correcta".
El regidor destacó además que "la Justicia ha emitido una cuarta sentencia y ha sido una exposición clara y contundente".
Mensaje de conciliación
Pese al nuevo triunfo judicial, el alcalde lanzó un mensaje de conciliación hacia la parroquia pural de Barcia y Leiján y pidió abrir una nueva etapa de entendimiento institucional. "Cerrada la fase judicial es el momento de que el Ayuntamiento y la Parroquia Rural de Barcia se reencuentren. Por tanto, hago un llamamiento para finalizar la conflictividad judicial y dar un marco conjunto de comodidad al club de fútbol base usuario de la instalación, el Valdés ACF", señaló.
Óscar Pérez defendió además que existe "un momento único para aumentar la cooperación entre Ayuntamiento y Parroquia, aportando sosiego a los ciudadanos de Barcia y Leiján, que verían con muy buenos ojos una normalización en las relaciones de dos instituciones locales". "Debemos articular una reunión entre Ayuntamiento y Parroquia para armonizar las relaciones", concluyó Pérez.
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