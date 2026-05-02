GastroLuarca conquista con un primer día espectacular y buenas críticas por parte de los expositores: "Ojalá fueran todas las ferias como esta"

El vendedor gallego Manuel Tejedo, de Miel ToxalRiba, lleva más de un lustro recorriendo ferias y certámenes de diferentes puntos de la península y señala que un día como el vivido en la inauguración de GastroLuarca no lo recuerda. "Me sorprendió para bien", señala este expositor, uno de los veintiuno presentes en la tercera edición de esta cita gastronómica que no para de crecer. Abrió el viernes, 1 de mayo, y se prolongará hasta este domingo.

La concejala de Ferias, Andrea Magdaleno, da cuenta del éxito de la jornada inaugural: "Fue brutal". Explica que cada año tratan de introducir mejoras en la cita, que "partió de cero". De hecho, este año se ha mejorado la carpa, que cuenta con suelo de moqueta, un aspecto que aplaudieron los expositores. "Por lo que nos dicen están contentos", celebra.

Una de las más satisfechas es Nuria Cobos, dependienta de la confitería avilesina Aimar. "Estamos muy contentos. Venimos a GastroLuarca desde el primer año y funciona. Ojalá todas las ferias fueran como esta, además la organización muy bien", señala.

En imágenes: Ambiente en la cita gastronómica GastroLuarca /

"Instalaciones estupendas"

Desde Salas se desplazó Macarena López de BuenosQuesos, que también se mostró satisfecha: "Hay mucho público y muy variado. Las instalaciones son estupendas y el nivel del cliente, también, pues aprecia las cosas y se interesa con muchas preguntas, no solo por el precio". A su juicio, la organización del espacio cumple con las necesidades de los expositores.

El tapiego José Ramón García acudió con su puesto de quesos y productos asturianos y también dio cuenta de la buena afluencia del evento: "Está funcionando bien, muchas excursiones... el viernes estuvo casi a tope".

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GastroLuarca vivirá el domingo su tercera y última jornada. La carpa abrirá sus puertas a las 11.00 horas y, a las 12.30 horas habrá una demostración titulada "Sabores de Asturias". Además, a las 13:00 horas, tendrá lugar una demostración de corte de jamón a cargo de Pedro Peláez. El cierre de la feria está previsto para las 17.00 horas.