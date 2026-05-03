El corte en directo y posterior degustación de jamón llena la carpa de GastroLuarca: "hubo aforo completo"
El cortador Pedro Peláez hizo las delicias de las decenas de personas que abarrotaron la carpa que concentra esta tercera edición de la cita gastronómica
El plato fuerte de la tercera y última jornada de "GastroLuarca" fue el corte en directo y posterior degustación de jamón. El cortador Pedro Peláez tiró de destreza con el cuchillo y generó mucha curiosidad entre luarqueses y visitantes, que abarrotaron por completo la carpa epicentro de esta cita gastronómica.
"Han sido tres días muy intensos, con mucho trabajo detrás, pero también con una gran acogida. Los expositores están contentos y yo más, satisfecha por cómo ha salido todo", celebra la edil de Ferias, Andrea Magdaleno, sobre la tercera edición de GastroLuarca, que echará el cierre este domingo a las 17.00 horas.
Una veintena de expositores se han sumado al evento y han alabado la buena organización y la mejora experimentada con respecto a la primera edición. La carpa cerrada y con suelo de moqueta ha contribuido a dar calidez al espacio, que estuvo especialmente ambientado el viernes 1 de mayo, coincidiendo con la jornada inaugural.
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