La parroquia de Barcia responde al Ayuntamiento sobre el conflicto por el campo de fútbol: "Seguimos dispuestos al diálogo"

La parroquia rural de Barcia y Leiján se muestra dispuesta al diálogo en el conflicto abierto con el Ayuntamiento al hilo de la titularidad del campo de fútbol sintético de esta localidad valdesana. Tras la sentencia que da la razón al Ayuntamiento y anula el acuerdo de la parroquia que pretendía revocar la cesión de los terrenos formalizada en 2010, la entidad parroquial pide diálogo al consistorio y le exige respetar las condiciones del acuerdo sellado.

"La parroquia rural en todo momento estuvo y está dispuesta a llegar a un acuerdo siempre y cuando sea beneficioso para los vecinos de la parroquia y de Valdés. Lo que no vamos a consentir es que se hagan las cosas a rodillo", señala la entidad, que deja claro que el acuerdo de revocación se debió a que, a su juicio, el consistorio no respeta el acuerdo.

En concreto, añaden, el punto número tres del citado acuerdo en el que se detalla cómo será el uso de las futuras instalaciones. "El punto tres hace constar por escrito que el Barcia C. F., el Valdés C.F. y cualquier equipo de la localidad que se forme en el futuro, tiene preferencia sobre los demás existentes en el concejo (siempre en este orden). No obstante, en caso de necesidad, bien sea por inclemencias meteorológicas u otras causas imponderables, el campo podrá ser usado por el equipo que lo solicite, siempre y cuando lo comunique a los anteriores con antelación suficiente, con el fin de evitar una posible incompatibilidad de horarios", añade el comunicado remitido por la parroquia de Barcia y Leiján.

"No más demandas judiciales"

Por último, la parroquia muestra su convencimiento "de que lo mejor sería llegar al entendimiento". Y añaden: "seguimos dispuestos al diálogo, que será muy sencillo con respetar las condiciones del acuerdo de cesión del terreno en uso, el nombre del campo que pusieron sus fundadores, comprometerse a respetarnos, no meternos más demandas judiciales y retirar si existe alguna en trámite" .

La parroquia rural acordó en 2010 la cesión por un periodo de treinta años de los terrenos al Ayuntamiento de Valdés para construir un campo de hierba artificial que financió el Principado junto al consistorio. Sin embargo, a lo largo de los años parroquia y Ayuntamiento han tenido varios desencuentros sobre la titularidad de la instalación. Entre los desacuerdos entre la parroquia y el consistorio está la decisión de este último de cambiar el nombre de Sebastián II por el de Óscar Luis Celada.

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El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, no quiere entrar a valorar estas argumentaciones de la parroquia pues "como ha quedado demostrado en vía judicial por cuarta ocasión, en nada encajan con la realidad". Y concluye: "Es momento de cerrar la problemática con conversaciones sinceras que pongan en el centro al CD Valdés, equipo de fútbol base usuario de la instalación".