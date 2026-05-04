Luarca acerca el 7 de mayo la Inteligencia Artificial a la ciudadanía con una jornada práctica y sin tecnicismos

El instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca se convertirá el próximo 7 de mayo en un espacio abierto al aprendizaje, la reflexión y la convivencia con la Inteligencia Artificial gracias a la celebración de la jornada "Sentar la IA a la Mesa", una iniciativa de la antena de Luarca de la Cámara de Comercio y Ruta Digital pensada para acercar esta tecnología a toda la ciudadanía de una forma sencilla, práctica y sin tecnicismos.

La responsable de la Antena Cameral de Luarca, Silvia Istillarty, destaca que la meta final es "acercar la Inteligencia Artificial a cualquier persona, independientemente de su edad o conocimientos tecnológicos, demostrando que puede convertirse en una gran aliada en la vida diaria". Asimismo, subrayó que "muchas veces la IA se percibe como algo complejo o lejano, pero queremos que los asistentes descubran que está al alcance de todos y que puede ayudar tanto en pequeñas tareas cotidianas como en el ámbito profesional".

La jornada está abierta a todos los públicos: estudiantes, profesionales, personas mayores y cualquier vecino o vecina con curiosidad por el mundo digital. La participación será gratuita hasta completar aforo y los asistentes únicamente deberán acudir con su smartphone o dispositivo móvil para poder participar activamente en los talleres y demostraciones prácticas.

El programa comenzará a las 09:00 horas con la apertura oficial y continuará con una introducción a la Inteligencia Artificial "sin tecnicismos", seguida de una exposición práctica de aplicaciones y herramientas de IA con descargas y usos en directo. Uno de los momentos más participativos llegará con el "Café con los ponentes", un espacio pensado para resolver dudas de manera cercana e intercambiar experiencias.

Maratón de prompts

A lo largo de la mañana también se celebrará un "Maratón de prompts", en el que los asistentes aprenderán a comunicarse correctamente con la IA para obtener mejores resultados, así como un debate centrado en los riesgos y desafíos de esta tecnología, abordando cuestiones como los bulos, las "alucinaciones" de la inteligencia artificial o la protección de datos.

Ya por la tarde, el instituto acogerá talleres prácticos centrados en la aplicación de la IA en distintos ámbitos cotidianos: el hogar, el trabajo y la creatividad. La programación concluirá con un coloquio sobre el futuro del empleo en la era de las máquinas y una sesión final de recomendaciones y recursos para seguir aprendiendo.

Según explicó Silvia Istillarty "la intención es que cada participante salga con ideas claras y herramientas concretas para empezar a utilizar la Inteligencia Artificial de una manera útil, segura y responsable". Además, añadió que "este tipo de iniciativas son fundamentales para que el medio rural no quede al margen de la transformación digital y pueda aprovechar todas las oportunidades que ofrece la tecnología".

La iniciativa está financiada íntegramente por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y forma parte de una apuesta por acercar la innovación tecnológica a todos los rincones de Asturias como herramienta de cohesión territorial y lucha contra la despoblación.

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Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través del formulario habilitado por la organización.