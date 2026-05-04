Luarca estrena travesía urbana renovada con 114.941 euros de inversión
El Principado finaliza las obras de mejora en el tramo urbano de Luarca que comunica la villa con La Capitana, que se cederá al ayuntamiento para su mantenimiento.
El tramo que comunica Luarca y La Capitana ya luce mejoras. El tramo, que funciona como una travesía urbana y cuya gestión se cederá al ayuntamiento una vez finalizada su renovación, según la Consejería de Movilidad, se ha beneficiado de una obras valoradas en 114.941 euros. Con ellas, se ha mejorado la seguridad y las condiciones técnicas de 1,2 kilómetros "que unen las inmediaciones del polideportivo municipal con la entrada de la capital valdesana".
El proyecto de obra, ya rematado, preveía la renovación integral del firme, el sistema de drenaje y la señalización, según los datos del Principado. "Se han reparado desperfectos y baches y se ha extendido una nueva capa de aglomerado para garantizar unas condiciones óptimas de adherencia y confort de circulación", añaden las mismas fuentes. También se ha renovado la señalización vertical y horizontal en toda la calzada.
La inversión se enmarca en la estrategia del Principado para "humanizar las travesías de la red autonómica que atraviesan entornos urbanos y poblados, con el fin de que sean más accesibles y seguras".
La iniciativa contó en todo momento con la coordinación del Ayuntamiento, que ahora se encargará del mantenimiento del tramo.
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