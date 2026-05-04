Madrid homenajea a Gil Parrondo, el creador de sueños del cine mundial que tiene sus objetos personales en una sala de exposiciones de Luarca

El legado del valdesano Gil Parrondo (1921-2016) volverá a ocupar un lugar protagonista en el panorama cultural con la exposición "Gil Parrondo, creador de sueños. 75 años de Dirección Artística Cinematográfica", una gran muestra retrospectiva que se inaugurará el próximo 12 de mayo, a las 19:30 horas, en la Sala La Lonja del Centro Cultural La Casa del Reloj de Arganzuela, en Madrid.

Es la hija del director artístico, Inmaculada Parrondo, la que destaca la importancia de este acto, justo cuando se cumple una década de la desaparición de Gil Parrondo. La exposición rinde homenaje al que fue el primer español ganador de un Oscar de Hollywood y hace un repaso por una trayectoria irrepetible que marcó la historia del cine durante más de siete décadas. Y desde Luarca, villa natal del artista asturiano, se recibe este reconocimiento con especial "orgullo y gratitud", según la concejala del ramo, Clara García, hacia una figura universal que llevó el nombre de Asturias y de la capital valdesana a lo más alto del cine internacional y que tiene en Luarca parte de sus pertenencias dentro de una exposición única y permanente.

"No podemos estar más contentos; seguiremos nosotros con la inauguración del antiguo Cine Goya, cuando esperamos inaugurar una nueva exposición de Gil Parrondo", indicó García.

Inmaculada Parrondo en la exposción sobre su padre que se encuentra en la Casa de las Artes y las Ciencias de Valdés. / Ana M. Serrano / Ana M. Serrano

La muestra, que podrá visitarse gratuitamente hasta el 30 de junio, está comisariada por Óscar Sempere, director artístico y estrecho colaborador de Parrondo, con la colaboración la hija del creador. El recorrido reúne materiales inéditos y piezas de enorme valor documental y artístico: sus dos premios Óscar y cuatro premios Goya, bocetos originales, dibujos, planos constructivos, fotografías, cuadernos de viaje, fotogramas de películas y hasta su propia mesa de trabajo.

Un artista "imprescindible" para entender el cine de su época

Según Inmaculada Parrondo, "permite descubrir el universo creativo" de un artista imprescindible para entender la evolución de la dirección artística cinematográfica en España y en Hollywood. Gil Parrondo fue un trabajador incansable desde los años 30 y desarrolló una carrera extraordinaria que abarcó más de 230 películas.

Su nombre quedó ligado para siempre a la historia del cine gracias a los Óscar conseguidos de manera consecutiva por "Patton" (1970) y "Nicolás y Alejandra" (1971), ambas dirigidas por Franklin J. Schaffner. Además, obtuvo una tercera nominación por "Viajes con mi tía", de George Cukor, y recibió cuatro premios Goya por sus trabajos junto a José Luis Garci en "Canción de cuna", "You’re the One", "Tiovivo c. 1950" y "Ninette".

A lo largo de su carrera colaboró también en producciones históricas como "Mister Arkadin", de Orson Welles; "Espartaco", de Stanley Kubrick; o las inolvidables "Lawrence de Arabia" y "Doctor Zhivago", dirigidas por David Lean.

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Documental

La muestra se completa con un documental que recoge testimonios del propio Parrondo y está organizada por la Concejalía del distrito de Arganzuela y Ardentía Producciones, con el apoyo del ICAA, la Filmoteca Española, la Academia de Cine, la Filmoteca de Catalunya, el Principado de Asturias y la Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual.