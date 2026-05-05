"Me hice persona aquí": La luarquesa Isabel Menéndez celebra 30 años al frente de su negocio

Hay tiendas que venden ropa y hay tiendas que, sin darse demasiada importancia, acaban formando parte de la vida de un pueblo. Isabel Moda, en Luarca, pertenece desde hace tiempo a esa segunda categoría. Y detrás de ese pequeño universo de perchas, escaparates, consejos sinceros y clientas que ya son casi familia, está Isabel Menéndez, que acaba de cumplir 30 años al frente de un negocio levantado a base de intuición, trabajo y muchísimo trato humano.

La historia comenzó casi sin hacer ruido. Con una decisión valiente y una frase popular que todavía hoy recuerda entre risas: "Quien no cruza el río, no moja el culo". Isabel Menéndez había terminado Bachillerato y se había encaminado ya hacia el mundo textil, un sector que le venía un poco de casa. Su padre, Sergio Sastre Díaz, era sastre y su madre siempre cosía en casa. "La moda me encantó desde siempre", reconoce.

Hace tres décadas, cuando una conocida tienda de Luarca cerró por jubilación, ella vio una oportunidad. "Venía gente de todo el Occidente a comprar allí y pensamos: ¿por qué no probar suerte?". Y probaron. Sin grandes recursos, pero con mucha ilusión. Su marido, Luis Pérez —"Luisma", como ella le llama con cariño—, arregló prácticamente todo el local para ahorrar costes. "Pintura, esto, lo otro… todo lo que pudo hacer", recuerda.

La comerciante de Luarca en un rincón de su tienda. / Ana M. Serrano

La tienda abrió un 8 de marzo luminoso, casi primaveral, de hace treinta años. "Hacía un día de sol radiante. Tengo una foto en la puerta, de manga cortaa!, cuenta. Y aquella ilusión, lejos de apagarse, sigue intacta tres décadas después. "Me sigue gustando igual tanto", asegura. Quizá porque, más allá de la ropa, Isabel descubrió muy pronto que lo suyo eran las personas.

"El trato con la gente es lo mejor", repite varias veces durante la conversación, mientras atiende llamadas, saluda clientes por su nombre y recuerda qué pantalón compraron el año pasado. Porque esa es una de las claves de Isabel Moda: la memoria emocional del pequeño comercio. "La gente viene buscando atención personal. Que le digas: no repitas ese pantalón azul marino, que ya llevaste uno el año pasado. Y eso lo agradecen muchísimo".

Trabajo basado en el detalle

Su manera de trabajar tiene algo de costura artesanal. Todo está basado en el detalle, en conocer a quien entra por la puerta y en escuchar. Mientras habla, interrumpe la entrevista para aconsejar un regalo del Día de la Madre, sugerir un complemento que combine con un vestido o llamar a otra tienda para localizar unas sandalias que ella no tiene. "Entre los comercios hay muy buen rollo", explica. "Si yo no tengo algo, llamo a otra tienda. Lo importante es facilitarle las cosas al cliente".

Porque Isabel no entiende el comercio como una competición, sino como una "red de confianza construida durante años". Y eso se nota en la fidelidad de su clientela: "Tengo clientes que me compraban en la Avenida de Galicia hace años y siguen viniendo". Algunos llegan desde otros puntos del Occidente asturiano. Otros entran simplemente a saludar.

Los comienzos fueron buenos, aunque duros. Muy duros. "No se cerraba un sábado por la tarde jamás. Había bodas a las que no ibas porque no podías cerrar. Y años sin vacaciones", detalla. Eran tiempos en los que el pequeño comercio llenaba las calles y las ventas no daban tregua.

Hoy el panorama es distinto. Las compras online, las grandes superficies y la situación económica de las familias han cambiado los hábitos de consumo. Isabel lo sabe bien. "Ahora todo está más difícil. Todo es más caro"m duce. Aun así, sigue defendiendo el mismo modelo de siempre: "Buen producto, seriedad y buen trato", dice.

Su apoyo, su marido y su hijo

Quizá por eso emociona escucharla hablar de su marido. Porque detrás de cada pequeño negocio hay muchas veces una historia silenciosa de apoyo compartido. "Siempre me apoyó. Siempre", señala con la voz quebrándose un poco. "Y si me equivoco, pues me equivoqué. Pero nunca me dijo nada. Siempre estaba ahí", añade emocionada.

La luarquesa en la entrada de su negocio. / Ana M. Serrano

Luisma y su hijo le preguntan cada día qué tal vendió. Y cuando las cosas van mal, responde igual: "Anda mujer, ya venderás mañana". Ese optimismo cotidiano, sencillo, casi doméstico, parece haber sido otro de los secretos de estos 30 años. También la capacidad de resistir. De seguir adelante incluso cuando las cuentas aprietan o cuando el futuro del pequeño comercio parece tambalearse. "Hay que trabajar mucho. Mucho. Constancia, horas y más horas", aconseja a quien quiera emprender hoy.

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Pero, pese a todo, Isabel sonríe mucho durante la conversación. Porque al final, entre escaparates, clientes fieles y bolsas cuidadosamente envueltas, siente que cumplió un sueño. "Me hice persona aquí", resume. Quizá esa sea la verdadera historia de Isabel Moda. No solo la de una tienda que cumple 30 años en Luarca, sino la de una mujer que convirtió un negocio en una forma de cuidar a la gente.