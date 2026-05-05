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El Mercado de las Flores regresa a la parte privada de los jardines de la Fonte-Baxa de Luarca este mayo con arte, diseño y naturaleza y una visita especial

Profesionales del mundo floral se darán cita en este encuentro que busca consolidarse como evento de referencia, que contará con Andrés Acosta

Momento de una de las visitas guiadas a la parte privada del jardín organizada en una pasada edición del encuentro.

Momento de una de las visitas guiadas a la parte privada del jardín organizada en una pasada edición del encuentro. / Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

El jardín privado de la Fonte-Baxa volverá a convertirse este mes de mayo en un punto de encuentro para los amantes de la naturaleza, el arte y el diseño con la celebración de la tercera edición del Mercado de las Flores.

El encuentro, organizado por Elena Olay y Verónica de la Mata, tendrá lugar del 15 al 17 de este mes en este emblemático enclave de la costa asturiana, considerado uno de los espacios paisajísticos más singulares del norte de España.

Rincón de la parte privada del bosque-jardín.

Rincón de la parte privada del bosque-jardín. / Ana M. Serrano / Ana M. Serrano

Durante tres jornadas, la zona privada del conjunto botánico que levantó José Rivera, abrirá sus puertas de manera excepcional "para acoger una propuesta que combina flores, creatividad y cultura en un entorno único frente al mar".

El recorrido permitirá a los visitantes descubrir "distintos espacios intervenidos por creadores y artistas, además de disfrutar de talleres, charlas y propuestas vinculadas al paisaje y a la creación contemporánea".

Profesionales del mundo floral

La cita reunirá a profesionales y firmas relacionadas con el mundo floral, el diseño y la artesanía, consolidándose como un evento de referencia que une naturaleza y expresión artística en un ambiente cuidado y exclusivo.

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Como novedad destacada de esta tercera edición, el Mercado de las Flores contará con la participación del diseñador Andrés Acosta como artista invitado. Su presencia aportará "una mirada singular", según los organizadores, a un encuentro que apuesta por el diálogo entre moda, arte y entorno natural.

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