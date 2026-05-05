San Cristóbal estrena una nueva pista de fútbol construida con el esfuerzo vecinal
La inauguración, el próximo 23 de mayo, incluirá una comida popular abierta a todos los vecinos
San Cristóbal celebrará el próximo sábado 23 la inauguración de su nueva pista deportiva, una actuación impulsada gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Valdés y el trabajo desinteresado de los propios vecinos del pueblo.
El presidente de la asociación vecinal, Chema Fernández, quiso agradecer públicamente la aportación municipal. Destacó que el Ayuntamiento facilitó el material necesario para acondicionar el espacio. "Queremos agradecer al Ayuntamiento todo lo que aportó: el material para la pista de fútbol, las canastas de baloncesto y la rampa", señaló.
Cambio importante
La actuación supone, según explican desde la asociación, un cambio importante para la vida cotidiana del pueblo. "Esto nos cambia la vida porque ahora los niños tienen un lugar donde poder jugar y reunirse", afirmó el representante vecinal, quien añadió que también se habilitarán mesas para que las personas mayores puedan disfrutar del entorno como punto de encuentro y convivencia.
Aunque el terreno había sido adquirido por el Ayuntamiento hace aproximadamente cinco años, fueron finalmente los propios vecinos quienes asumieron gran parte de los trabajos de acondicionamiento. "La pista la hicieron los vecinos: de la rampa a pintar la cancha", destacó el líder vecinal.,
La inauguración tendrá un marcado carácter popular y festivo. La jornada concluirá con una comida de hermandad en la que se servirá arroz y a la que están invitados todos los vecinos del pueblo y del entorno. "Estamos muy contentos de tener un lugar para el juego de los pequeños", concluyó Fernández.
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